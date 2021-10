TREZNA VEĆ 9 GODINA I USPELA DA PREOKRENE ŽIVOT: Nekad je bila velika zavisnica i na ivici SMRTI, a sada je akademski građanin!

Hrabra majka troje dece diplomirala je političke nauke na Vašingtonskom univerzitetu u junu. Barton je podelila jednu od svojih fotografija sa diplomiranja pored druge fotografije snimljene 2005. godine za koju kaže da pokazuje najintenzivnije vreme njene zavisnosti.

- Ova fotografija pokazuje moje najgore dane kada sam bila zavisnica od narkotika. Dve uporedne fotografije pokazuju u kojoj meri čovek može da menjati svoj život samo ako to zaželi i ako uloži trud - kaže Džini koja je ispričala svoje putovanje.

- Moja majka je bila zavisnica i prvi put sam se srela s drogom kada sam imala sedam godina. Već sa 15 bila sam apsolutna zavisnica od heroina - kaže i dodaje da je odrastanje sa majkom zavisnicom i šestoro braće i sestara bilo haotično.

- Konzumiranje droge za mene je bio svojevrsni beg od stvarnosti. Postajala sam sve ono što nikada nisam htela, a to je nažalost preslikana moja majka - prisetila se Džini. Napustila je školu kada joj je bilo 10 godina. Što je bila starija, to je njeno stanje bio gore, a napuštanje pakla droge činilo se kao nemoguća misija. Sa 20 godina, kada je završila u zatvoru, godinu i po je bila bez droge, no brzo se vratila starim navikama. Ubrzo se i udala za muškarca koji je bio zlostavljač. Kada je 2012. ponovno uhapšena, bilo joj je rečeno da neće tako brzo izaći, što je na kraju za nju bio spas i put prema normalnom životu.

- Ponudili su mi privatnog advokata. Tu mi je prvi put pružena pomoć. Prvih šest meseci bilo je najteže jer sam prolazila kroz krizu. Odlučila sam preuzeti odgovornost, zavoleti sebe i menjati se - kaže.

U poslednjih devet godina Barton se bavi pešačenjem, penjanjem, biciklizmom i trčanjem. Deca su joj podrška, a želi podstaknuti druge na promene.

