LONDON ŠTANGLICE IDEALNE ZA SLAVSKU TRPEZU! Starinski kolač koji sve ostavlja bez daha, hit recept!

Pred vama je starinski kolač sa orasima i džemom popularnog naziva London štanglice koji je rado viđen gost na srpskoj trpezi, a posebno na onoj slavskoj.

Izuzetno su izdašne i ukusne, lako se seku i savršeno uklapaju na svečanom ovalu, piše Stvar ukusa.

Sastojci:

200 g brašna

4 jaja

120 g omekšalog putera

70 g šećera

150 g mlevenih oraha

1 kašičica praška za pecivo

1 rendana kora od limuna

džem od kajsija (može i neki drugi)

150 g šećera u prahu

Priprema:

Umutite žumanca sa šećerom. U to dodajte omekšali puter i brašno koje ste pomešali sa praškom za pecivo. Na kraju umešati i koricu limuna. Dobijeno testo rukama utapkajte u pleh koji ste prethodno podmazali ili stavili pek papir. Preko testa namažite džem, ali ne predebelo. U međuvremenu umutite belanca sa šećerom u prahu pa u to umešajte mlevene orahe. Sve premažite preko džema i stavite u rernu koja je prethodno ugrejana na 200C . Peče se 25 do 30 minuta. Ispečen kolač odmah isecite na štangle i pospite šećerom u prahu.

foto: Pritnscreen

Kurir.rs/I.B/Stvar ukusa

Bonus video:

02:32 Kurir dnevni horoskop za 30. 10. 2021.