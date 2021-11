MOJ DEČKO IMA FETIŠ KOJI NE PODNOSIM: U početku mi je bilo zabavno, a sada više NE! Želim da ostanem sa njim, ali da ne radi OVO

Anonimna devojka pisala je stručnjaku za ljubavne odnose i seks, i zamolila je za savet.

Fetiš koji ima njen novi dečko na stopala joj je postao čudan i odbija je. Njegov omiljeni s*ksualni čin je sisanje njenih nožnih prstiju, piše "The Sun".

Upoznali su se preko interneta i viđaju se tri meseca. Ona ima 40, a on 46 godina. Niko drugi joj nikad pre nije sisao nožne prste. Ne smatra to čak ni toliko neugodnim, zapravo, bilo joj je poprilično prijatno prvih nekoliko puta. Ali sada to počinje da joj smeta. Devojka kaže kako joj se nikad nisu sviđala njena stopala, prsti su joj malo dugi i lomljivi, a brine je i da leti malo smrde.

Međutim, njen dečko misli da su oni najlepši deo njenog tela. Govori joj kako ima elegantne prste na nogama, kako joj je glatka koža te kako mu se sviđa njihov miris. Kada ju je zadnji put posetio, natočio im je po čašu vina i onda pitao može li da joj napravi pedikir.

Ona misli da mu se više sviđaju njena stopala nego lice ili figura i zbog toga se oseća veoma nesigurno. Objašnjava kako imaju normalan s*ks, ali sisanje prstiju uvek sačinjava deo predigre.

Deidre Sanders dala joj je savet. Naime, ona objašnjava kako su stopala erogena zona za mnoge ljude i kako sisanje prstiju nije tako neobično kao što se misli. U prstima i tabanima ima puno živčanih završetaka, zbog čega su stopala tako golicljiva, što može biti jednako užitku.

Ako želi da joj veza ide dalje, Deidre savetuje da treba da razgovara s njim o tome kako se oseća zbog toga te da mu predloži kompromise u 'igri stopala' u koje se upuštaju svaki put kada imaju seks. Predlaže devojci da ga uhvati u mirnom trenutku, idealno kada nisu u krevetu, kako ne bi izgledalo kao odbijanje, i da mu kaže kako se oseća.

