KAKO DA VAM NE UVENE ORHIDEJA? Cvet koji žene obožavaju ovako će duže opstati, na 5 stvari obratite posebnu PAŽNJU!

Pored dve osnovne stvari - vode i svetlosti, postoje još neki detalji koji će vam pomoći da ova lepotica što duže opstane.

Orhideja se smatra cvetnom princezom, a zbog njenog nežnog egzotičnog izgleda mnogi misle da joj treba izuzetno puno brige. Ipak, ako ste ikad imali ovo cveće, verovatno znate da nije tako.

Obezbedite joj vazduh

Orhideja je cvet koji ne može da opstane u zagušljivom prostoru. Kako ne biste gledali njene smežurane latice, obezbedite joj dovoljno vazduha i pazite da svakodnevno provetravate prostor u kom se nalazi. Ukoliko vidite da joj neko mesto ne odgovara, obavezno je premestite. Biće vam potrebno neko vreme da zaključite koje mesto je idealno za ovu biljku.

Ne zanemarite presađivanje

Da je vreme za presađivanje, znaćete kad na samoj površini ugledate korenje orhideje. Nemojte ga zanemarivati jer je to znak da joj je potrebno više prostora nego što trenutno ima. Nikako ne smete dozvoliti da orhideja ostane u istoj saksiji dve godine, ali prilikom zamene obratite pažnju da saksija ne bude mnogo veća od prethodne.

Keramička saksija

Poželjno je da orhideju smestite u keramičku saksiju jer takva upija vlagu, ali je dugo ne zadržava. Takođe, gledajte da ima otvor na dnu kako bi višak vode mogao da ode.

Kisela voda

Vrlo je važno da budete umereni prilikom zalivanja, jer od viška vode orhideje mogu lako da uvenu. Previše vlage dovodi do truljenja korena, a to je ono što ne želimo. Najčešće se zaliva na sedam dana, a s obzirom na to da joj je najdraža kisela voda, možete je zalivati i kišnicom u koju ste nakapali dve-tri kapi limuna.

Obratite pažnju na vrstu orhideje

Postoji više vrsta ovog cveća, a svaka zahteva adekvatnu brigu. Neke od njih vole više vode, neke hladniji, a neke topliji prostor. U cvećarama i prodavnicama najzastupljenija je moljac orhideja ili tzv. leptirica. Informišite se koju vrsta imate da biste mogli pravilno da je negujete.

