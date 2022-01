ŽENA KAD SE NAMERAČI, GORA JE OD FBI: Krenula na ljubavni sastanak, ali jedan poziv je SVE SRUŠIO, a ona je uradila OVO! (VIDEO)

Dajna iz SAD je rekla je da se spremala da ode na sastanak kada je otkrila da je slala poruke pogrešnoj osobi. Sve to ispričala je na TikToku.

Pre nego je izašla na dogovoreni sastanak, devojka je čekala da je dečko nazove, ali broj kome je ona slala poruke nije bio broj osobe sa kojom je trebalo da izađe.

Ilustracija foto: Profimedia

Naslov za video je bio: "Žene rade brže od FBI."

"Treba da verujete sami sebi i svojim instinktima. Upravo sam nameravala ići na sastanak, obukla sam cipele, spremila se i poslala poruku dečku s kojim sam trebala ići: "Hej, možeš li me nazvati da razjasnimo detalje?'. Međutim, ID pozivatelja nije odgovarao njegovom imenu. Odmah sam ga upitala "Ko je to?" a on je zbunjeno odgovorio "Ha? Ne znam tu osobu" i moj se ton odmah promenio. Rekla sam mu samo "To je uredu" - ispričala je Dajna.

Žena je potom proguglala dvojicu muškaraca za koje se ispostavilo da su kolege s posla, a dečko sa kojim je trebalo da ide na sastanak bio je oženjen.

"Izguglala sam ih. Oni su kolege s posla. Oženjen je. Našla sam fotografije venčanja. Prilično sam sigurna da ima dete", rekla je Dajna.

Objava je pregledana više od 76.000 puta, a Dajna je tim videom želela da podstaknuti druge da pre nego izađu na sastanak s nekim, istraže s kim izlaze.

(Kurir.rs/A.M.)

