IDEALNA ČETVORKA: Kažu da je ovo najbolja kombinacija suplemenata za jačanje imuniteta!

Jačanje imuniteta predstavlja jedan od najbitnih faktora za dug i lep život. Moderan način života doveo je do toga da smo redovno izloženi mnogim napadima koji ugrožavaju naš imuni sistem.

Stres, loša ishrana, duvan, alkohol, kao i fizička neativnost ljudi predstavljaju jedne od najvećih napadača na naš imuni sistem. Donosimo vam spisak suplemenata koji će ojačati vaše telo, a koje preporučuju imunolozi.

Vitamin C Vitamin C pomaže u prevenciji oštećenja tkiva, štiti krv od slobodnih radikala i vraća vitamin E u aktivan oblik. Osim sinteze kolagena, vitamin C jača zdravu funkciju imuniteta, što igra važnu ulogu u sprečavanju prehlada i skraćivanju njihovog trajanja, kao i ubrzanju oporavka od rana i ogrebotina. Nedostatak vitamina C može uzrokovati brojne zdravstvene probleme, a među najčešćim simptomima spadaju gubitak težine, umor, upaljene desni koje krvare, rane kojima treba dugo da zarastu, prehlada za prehladom. Preporučena dnevna doza iznosi 90 mg za muškarce, 75 mg za žene, a pušači bi trebalo da uzimaju dodatnih 35 mg svakodnevno.

Vitamin D Vitamin D osnažuje telo i pomaže mu da se bori protiv bakterija i virusa, a može i umanjiti pojavu čestih respiratornih infekcija. Status vitamina D prvenstveno zavisi od izlaganja suncu, zato varira tokom godišnjih doba. Vitamin D kontroliše koliko će se kalcijuma apsorbovati iz hrane, koliko će se ugrađivati ili oslobađati iz kostiju. Stotine aktuelnih medicinskih studija pokazuju kako ova moćna materija ima izuzetno veliki potencijal kao zaštita protiv bolesti civilizacije, kao što su rak, srčani udar, dijabetes, depresija, demencija. Kako se vitamin D ne nalazi u puno namirnica, možete imati koristi od suplemenata, a posebno u zimskim mesecima ako ne provodite puno vremena van kuće.

Cink Cink u organizmu igra odbrambenu ulogu u borbi protiv toksina i drugih štetnih supstanci koje svakodnevno unosimo.

Ključnu ulogu igra i u proizvodnji T-ćelija koje brane organizam od virusa i kancerogenih ćelija. Ukratko, nedostatak cinka ugrožava imunitet zbog čega je organizam podložniji bolestima. Cink iz crvenog mesa smatra se izrazito korisnim jer čak i male količine crvenog mesa u ishrani povećavaju apsorpciju cinka iz svih ostalih prehrambenih izvora cinka kao što su mahunarke i drugo povrće poput brokolija, karfiola, kelja i kupusa. Lekari savetuje unos dodatnih 15 do 30 mg cinka, posebno u ovim hladnim mesecima.

Kurkumin Ovo je glavna supstanca kurkume koja ima brojne dobrobiti za zdravlje. Do danas oko 120 studija pokazuje kako je ovaj sastojak delotvoran u lečenju bolesti, od onih autoimunih do Alzheimerove bolesti. Kurkuma deluje i na niz drugih stanja, poput glavobolje, svraba, bolesti vezanih za probavni sistem, bolova u zglobovima, nadutosti. Preporučena dnevna doza je oko 1.000 mg

