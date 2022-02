OD MENE ZAHTEVA DA KUVAM SVAKI DAN, A NE RAZUME DA I JA IMAM POSAO: Žena se požalila na muža, a savete koje je dobila su URNEBESNI

Svi koji žive sa svojim partnerom znaju da kućni poslovi i kuvanje mogu biti teme koje izazivaju najveće rasprave. Međutim, jedna žena se toliko zasitila svog muža, pa je otišla na forum "Mumsnet" po savet.

Anonimna žena objasnila je da njen partner većinu dana radi puno radno vreme od kuće, dok ona radi skraćeno radno vreme i odgovorna je za većinu kućnih poslova i roditeljstva.

Žena je od početka pandemije kuhala ručak za sebe i za svog muža, a, kako prenosi "Mirror", sada on očekuje da se nova hrana servira svakog dana. "U ovoj novoj eri posle kovida pretpostavljam da nisam jedina žena koja sada deli svoju kuću sedam dana u nedelji sa svojom drugom polovinom? On radi puno radno vreme i to većinu dana radi od kuće. Ja takođe radim od kuće, ali radim oko 10 sati, tako da je to vrlo često skraćeno radno vreme, zbog čega radim 90% kućnih poslova i roditeljstva" objasnila je ona u objavi.

Do sada je uvek spremala ručak za njih oboje, ali počelo je da joj bude pomalo previše to što mora smišljati nova jela za pripremu i praviti ih svaki dan.

Većinu dana ovo je u redu, ali u danima kada ima puno posla, oseća se sasvim iscrpljeno.

"Kako da ga nateram da prestane očekivati ​​da će mu se svaki dan servirati ručak ili još bolje da mi povremeno on napravi ručak?! Da ga prepustim samom sebi, pet dana u nedelji, jeo bi samo paštete i hleba, jer nema ideju šta bi jeo", otkrila je.

Mnogi koji su komentarisali njenu situaciju, poručili su joj da mu jednostavno servira hleba i paštete svaki dan.

"Dajte mu hleba i paštete. Ne dopustite da vas krivica izjeda. Morao je sam praviti svoj ručak na poslu, pa ga može spremati i kod kuće. Vi takođe radite od kuće, niste domaćica", rekla je jedna korisnica, dok je druga dodala:

"Dajte mu ono što vam se jede. Ako je to tost, neka bude tost. Ako se žali, slatko se nasmešite i pokažite mu prstom gde je kuhinja."

