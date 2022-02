TIHE UBICE VEZE I BRAKA: Ovo su stvari koje MUŠKARCI najčešće ZAMERAJU ženama, nisu naivne, a mogu da vam unište LJUBAV!

Teško je zamisliti dok stojite pred oltarom i gledate kako vaša lepa nevesta hoda niz prolaz da će jednog dana umesto kraljice na njenom mestu biti veštica. Šta može da se dogodi da vašu kraljicu pretvori u vešticu? Ljubav u ogorčenost? I tera vas da u besu kažete "Mrzim svoju ženu"?

Zameranje i bes prema supruzi se ne događa preko noći. To je postupan proces koji traje mesecima, pa i godinama.

Ako ste "omraženi" supružnik, koji su znakovi da nešto nije u redu? Pa, mogli biste da primetite da je vaš supružnik manje pričljiv, povučen, tih, manje privržen i slično. Nešto jednostavno nije kako treba da bude. Ti neprijatni osećaji mogu biti suptilni znakovi ogorčenosti koja se provlači kroz tkivo vašeg braka.

Postoji niz razloga zašto to može da se dogodi, ali neki razlozi su uobičajeniji od drugih, a ovo su neki od glavnih:

Muž više doprinosi od žene

U odnosima je važno imati ravnotežu. Oba partnera moraju da razgovaraju i dogovaraju se o upravljanju domaćinstvom, računima i odgoju dece, po mogućnosti pre sklapanja braka kako ne bi bilo neprijatnih iznenađenja. Sva odgovornost ne može da padne na jednog partnera.

U nekim situacijama žene manje doprinose finansijski (što je poznati problem s neujednačenim platama između muških i ženskih kolega) ili jednostavno ne žele da promene posao iz niza razloga. Uz to, muževi znaju da zameraju i pasivnost ženama - teško se pokreću kod održavanja kuće ili u odgoju dece.

Žena tretira muža kao dete

- Čula sam više žena kako govore: "Ozbiljno, kao da imam troje dece", gde je treće dete njihov muž. Zamislite da vas smatraju trećim detetom. Razgovarala sam s mnogim supružnicima koji se osećaju emaskulirano jer se njihove žene prema njima ponašaju kao prema deci, razgovaraju s njima kao da su nesposobni i neadekvatni. To ne stvara topla i lepa osećanja ni u jednom muškarcu. Zapravo, stvara suprotno - piše autorka članka Rosana Sni, ovlašćeni bračni i porodični terapeut.

- Muškarac s kojim ste u braku je - muškarac. Postoje načini da razgovarate o stvarima bez snishodljivosti ili da se prema svom supružniku ne ponašate kao prema petogodišnjaku. Ako nastavite s takvim ponašanjem, samo će se pogoršati ponašanje vašeg muža prema vama i razviti ogroman ponor u braku - savetuje.

Žena previše troši

Još jedan kritičan problem zbog kojeg muževi zameraju svojim ženama je kad pokušavaju da uštede novac, a žene ga troše brže nego što oni mogu da zarade. Mnoge veze su prekinute zbog novca.

Seks? Koji seks???

- Nedostatak seksa podstiče bes muža prema ženi, posebno kod muškaraca s normalnim seksualnim apetitom. Na kraju krajeva, navikli su na redovan seks, a sad osećaju da moraju da mole za seks i ni tako ga ne dobijaju - kaže terapeutkinja.

Seks je deo onoga što stvara intimnost u braku. Ako se sva energija potroši negde drugde, to će ostaviti otvorena vrata za preljubu. Za muškarce, seks je način emocionalnog povezivanja sa svojim partnerkama. To je njihov način stvaranja ljubavne veze. Ako žena odbije seks, muškarac se oseća odbačeno - kao da nije dovoljno muško.

Prljavo se svađa

Pitanja koja izazivaju zabrinutost moraju se rešavati, ali jako je bitan način na koji se ta pitanja rešavaju.

- Jedna stvar koju sam više puta čula koja stvara silaznu spiralu tokom svađe je atentat na karakter - kaže Rosana i objašnjava da žene često za sitnice znaju ružno da oslovljavaju svoje partnere, a s vremenom to postane deo normalnog razgovora. Na primer, zbog prljavih čarapa na podu pored kreveta nazivati muža "svinjom" ili '"klošarom" i - da, to stvara mnogo veće probleme od prljavih čarapa.

Vi ste tu da rešite problem, a ne da osuđujete i namerno vređate svog partnera.

Žena priča s porodicom i prijateljima o svom mužu i privatnom životu

U brakovima dolazi do nesuglasica i svađa. Stvar zbog koje muž može da zamrzi svoju ženu i oseća se izdanim je kad žena počne da prepričava njihove svađe i detalje iz njihovog bračnog života svojoj porodici i prijateljima.

- Kada se to dogodi, muž se oseća izdanim, smatra da ne može da veruje svojoj ženi. On je i te kako svestan da će ga na sledećoj porodičnoj večeri njena porodica gledati osuđivački i neprijateljski - objašnjava terapeutkinja.

- Važno je zadržati svoj život privatnim. Ako se oseća da je sve što uradi ili kaže pod lupom i da je to potencijalni materijal za osuđivanje, vrlo brzo će to početi da vam zamera, a onda i nešto gore - dodaje.

Ne osećaju da su cenjeni

Muž može da počne da zamera svojoj ženi jer se ne oseća cenjenim. Dugo radi, popravlja stvari po kući, pa čak i pripremi laganu večeru kad ona ne stigne. Međutim, žena mu ipak prigovara, tera ga da radi sve više i više, ne ceneći ono što već radi i pruža porodici.

Žena provodi previše vremena na mobilnom telefonu / Objavljuje privatne informacije na društvenim mrežama

U današnjem svetu posedovanje pametnog telefona i provođenje previše vremena na društvenim mrežama može, u suštini, biti kao da imate ljubavnika.

- Radila sam s muškarcem čija je žena uvek bila na društvenim mrežama. Provodila bi sate na telefonu, pričala o svim svojim "prijateljima" i tome što su joj oni rekli i savetovali kao da je to jevanđelje. Većinu vremena je ignorisala svog muža, a kad bi on nešto rekao, odgovorila bi: "Praviš problem ni iz čega". Nije joj bilo jasno da je ona ta koja stvara problem. Na kraju su se rastali - prepričava terapeutkinja Rosana.

Ne samo da stalno telefoniranje može uzrokovati probleme, već može dodatno zakomplikovati stvari ako se dele privatne i omalovažavajuće informacije.

- Razgovarajte s partnerom iz stvarnog života. Sklonite telefon za vreme večere i poštujte privatnost jedni drugih - kaže Rosana.

Žena pokušava da ih promeni

Ljudi se često venčaju s pogrešnim preubeđenjem da će se njihov partner promeniti - prestaće da puši, organizovaće se i prestati da jede nezdravu hranu. A ako ne prestanu sami, vi ćete ih, svojom snagom ubeđivanja, na to podstaći.

- Želja za menjanjem partnera je krajnje nepoštovanje prema njima, njihovoj ličnosti i prema vašoj vezi. Postoje mnoge navike koje je zdravo prekinuti, poput pušenja ili prejedanja, ali pokušaj promene ličnosti vašeg partnera nije jedna od njih - upozorava terapeutkinja.

Zaista ne možete da promenite nikoga, koliko god se trudili. Ono što vidite dok izlazite s nekim je ono što ćete dobiti kad ste u braku, piše Lifehack.

Razgovarajte o stvarima koje bi mogle da se promene, ali nemojte da pokušavate svog supružnika da transformišete u nekoga ko nije.

Donosi važne odluke bez dogovora s mužem

- Poznanica je kupila novi nameštaj za dnevni boravak, a da o tome nije prethodno razgovarala sa svojim mužem. Nameštaj je samo jedan dan došao. Budući da nisu imali finansijskih mogućnosti za tako veliki trošak, ona je to odlučila da uradi bez njegovog znanja, znajući da on na to nikad ne bi pristao. Možete zamisliti ogorčenost njenog muža kada se vratio kući nakon posla, samo da bi pronašao novonameštenu sobu vrednu nekoliko hiljada dolara - prepričava autorka.

Donošenje tako velikih odluka bez znanja partnera nije pravo partnerstvo.

- Nemojte se bojati da iskreno komunicirate sa svojim supružnikom dok zajedno prolazite kroz proces donošenja odluka. Ako ne pričate o svojim osećanjima ili se aktivno ne uključujete u donošenje odluka, brzo može doći do zameranja, a na kraju i besa i mržnje - objašnjava Rosana.

Zaključak

Znanje je moć. Znajući kako dolazi do zameranja i jako negativnih emocija u braku, možete da sprečite stvaranje istih prilagođavajući svoje ponašanje ili traženjem zajedničkog terena na kome možete da razgovarate o svemu, dati ideje i stvoriti dogovore zbog kojih će vaš brak biti godinama uspešan.

Razgovor u kome slušate partnera i u kojem donosite zajedničke odluke će dugoročno stvoriti prijatnu atmosferu ispunjenu poverenjem u kojoj ćete moći da izrazite sve svoje misli, želje ili probleme bez osuđivanja.

Ako imate u braku neki od navedenih problema razmislite što je te probleme stvorilo, šta možete da uradite kako bi sprečili nove probleme u budućnosti i kako vi možete da utičete na svoj brak kako biste i vi i partner bili srećniji.

