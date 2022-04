RADIM 100 SATI NEDELJNO, A KAD DOĐEM KUĆI, ŽENA ME TERA DA ČUVAM BEBU: Mladi otac se POŽALIO, pa izazvao LAVINU! Da li je u pravu?

Novopečeni otac koji radi 100 sati nedeljno obratio se korisnicima Reddita za savet da li je u krivu što se žali zbog brige o novorođenoj bebi koja ga čeka kad umoran dođe s posla.

27-godišnjak je objasnio da je na ivici iscrpljenosti zbog toga što stažira kao hirurg i s partnerkom brine o tromesečnom detetu.

"Neočekivano smo saznali da ćemo postati roditelji i odlučili da moja supruga da otkaz kako bi se brinula o detetu dok završim specijalizaciju. Onda je trebalo da jednako podelimo brigu o detetu kako bi i ona mogla da se vrati na posao", napisao je.

Međutim, otkako je pre tri meseca stigla beba, stvari su postale teške za oboje.

"Trudnoća i porođaj su protekli bez komplikacija, ali ju je to jako fizički i psihički opteretilo. U početku sam dolazio kući, gde me je ona čekala i očekivala da preuzmem brigu o detetu. Prihvatio sam to, ali osećam da počinjem da izgaram", požalio se.

Smatra da supruga od njega traži sve više.

"Pre neki dan sam došao kući, nisam stigao ni da izujem cipele, a ona je već tražila da preuzmem dete. Rekao sam joj da ne mogu i da sam previše iscrpljen, na šta je ona počela da se svađa, pa sam se zatvorio u kupatilo i dugo tuširao da se smirim", dodaje.

Kasnije su se pomirili, ali supruga mu je jasno dala do znanja da je dete odgovornost koju treba jednako da dele. On ima osećaj da radi i kaže da je na ivici.

Hiljade ljudi u komentarima su pokušali da ga umire i pruže mu reči utehe.

"Imate novorođenče, radite 100 sati nedeljno, a tu je i supruga koja je preopterećena. Ono što vam treba je pomoć. Vreme je da krenete od nule i iskoristite energiju kako biste pronašli rešenje", smatra jedna osoba.

"Oboje u osnovi radite 24 sata dnevno. Neodrživo je. Zamolite člana porodice ili prijatelja da uskoči oko brige za dete ili platite dadilju da se dobro naspavate", savetuje druga.

