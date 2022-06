ČIM USTANETE, POPIJTE ČAŠU VODE NATAŠTE: Stručnjaci kažu da u organizam treba uneti najmanje oko 10 čaša ove tečnosti dnevno

Voda je jedan od glavnih pokretača života i čini oko 60 odsto našeg tela. Čak 98 odsto krvi je voda, a i kosti sadrže 30 odsto vode i bez nje ne bismo mogli da preživimo više od četiri dana.

U vodi se otapa so, odgovorna za sve biohemijske reakcije u telu. Ona pomaže u regulaciji krvnog pritiska i telesne temperature, čisti telo od nakupljenih toksina i osigurava normalan dotok kiseonika do svih ćelija, potpomaže probavu i izbacivanje štetnih materija iz organizma.

Koliko vode treba piti u vrelim danima

Preporuka je da se dnevno unese litar i po do dva litra vode, čak i ako ne osećamo žeđ. Kao i obroke, unos vode treba rasporediti tokom dana. Dobro je započeti dan s tri decilitra vode, koju treba popiti na prazan želudac. Takođe, nakon svakog obroka poželjno je popiti tri decilitra vode, što nas tokom dana dovodi do optimalnih litar i po do dva litra. Naravno, unos vode je individualan i zavisi od nekoliko faktora: od količine hrane koju jedemo, starosti, težine i visine, stanja organizma i režima telesne aktivnosti. Krupne i gojazne osobe i sportisti imaju veće potrebe za vodom.

Kako pomaže starijim ljudima

Starije osobe često zaboravljaju da piju dovoljno vode i teže prepoznaju žeđ, pa su sklone dehidraciji. Zato ih je potrebno redovno podsećati na pijenje vode, naročito u vrelim letnjim danima. S obzirom na to da je voda i svojevrsni lubrikant i da je vrlo bitna za podmazivanje zglobova, dovoljan unos poprilično može da olakša i kretanje starijim osobama. foto: Shutterstock S obzirom na to da je voda i svojevrsni lubrikant, vrlo je bitna i za podmazivanje zglobova

Koja količina vode šteti zdravlju

Preteran unos bilo koje namirnice, pa tako i vode, ne utiče blagotvorno na zdravlje. Vrlo je važno piti dovoljno vode kako bi organizam mogao pravilno da obavlja životne funkcije. Ali zapamtite, svako opterećivanje telesnih organa vodom (kao i hranom) dugoročno može dovesti do neželjenih posledica.

