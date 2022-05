DOBRO OBRATITE PAŽNJU: Ovi simptomi otkrivaju nedostatak GVOŽĐA u krvi što uzrokuje ANEMIJU

Sideropenična anemija manifestuje se vrtoglavicom, slabošću i konstantnim umorom. Proverite u nastavku koji to iznenađujući simptomi mogu otkriti da patite od manjka gvožđa u krvi.

Umorni ste Ovo je najčešći simptom nedostatka gvožđa, a stručnjaci tvrde kako ženama često promakne ovaj simptom jer su navikle na umor, pa će ga odbaciti kao simptom. Ipak, dobro je znati da manjak gvožđa uzrokuje smanjeni protok kiseonika, pa će organizam biti uskraćen za energiju koja mu je potrebna. Ako ste uz umor i dosta nervozni i imate problema sa koncentracijom, možda je kriv upravo nedostatak gvožđa.

Obilne menstruacije Kod žena je nedostatak gvožđa jedan od glavnih uzroka jakih menstruacija. Žene u ovoj situaciji gube velike količine krvi, a nadoknadi se samo oko polovina... Ako je došlo do ovakvih promena u menstrualnom ciklusu, vreme je da porazgovarate sa ginekologom.

foto: Shutterstock

Bledi ste Hemoglobin daje krvi crvenu boju i upravo zato je kože ružičaste boje. To znači da manjak proteina može i "oduzeti" boju vašeg lica. Ako ste bledoliki, lako je primetiti promene. Ali bez obzira na ton kože, ako primetite da je koža u usnoj šupljini bleda, možda se radi upravo o manjku gvožđa.

Često ostajete bez daha Bez obzira na to koliko duboko udahnete i dalje vam se čini da nemate dovoljno vazduha. Stručnjaci navode da se često primećuje upravo taj problem kod manjka gvožđa i potrebno je pozabaviti se njime, posebno ako bez daha ostajete kada obavljate radnje koje inače ne uzrokuju taj problem.

foto: Profimedia

Sindrom nemirnih nogu Oko 15 odsto osoba koje pate od sindroma nemirnih nogu imaju manjak gvožđa, a što je manje gvožđa u organizmu to će se simptomi i pogoršati.

Boli vas glava Manjak gvožđa učiniće to da će više kiseonika putovati do mozga, a tek onda na red dolaze ostali organi i tkiva, a kao rezultat toga može doći do oticanja arterija što će uzrokovati glavobolje.

foto: Shutterstock

Anksiozni ste bez pravog razloga Iako danas ne treba puno tragati za stresom, nedostatak gvožđa može biti jedan od razloga zašto osećate anksioznost. Manjak kiseonika poremetiće rad nervnog sistema što će uticati na raspoloženje, a uz to će manjak gvožđa uzrokovati brže otkucaje srca što će vas dovesti u onu dobro poznatu situaciju kada osećamo anksioznost, a ne znamo zašto.

foto: Profimedia

Opadanje kose Nedostatak gvožđa, posebno kada se razvije u tešku anemiju, može uzrokovati gubitak kose. Telo je tada u stanju preživljavanja, pa će organizam slati kiseonik samo za potrebe vitalnih funkcija, što znači da će ostatak tela patiti. Nemojte odmah paničiti, ali ako primetite da gubite više od 100 dlaka dnevno, možda je vreme da posetite lekara.

(Kurir.rs)

02:56 Herpetolog objašnjava šta raditi posle ujeda zmije