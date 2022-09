SRPKINJA RADILA OD 9 DO 5, PA DALA OTKAZ I PREOKRENULA ŽIVOT: Danica skupila hrabrost, otišla iz zemlje sada živi u PRAVOM RAJU

Danica Milić je učiteljica joge i meditacije i ženski mentor u polju spiritualnosti i energetskog rada, a sve je to uspela da postigne tako što je jednog dana pre tri godine samo spakovala kofere i napustila Srbiju.

Sa sedištem na ostrvu Bali, do sada je organizovala i predavala na preko 20 joga učiteljskih treninga i održala oko 50 ženskih radionica na temu autentičnosti i samospoznaje.

Do pre tri godine, Danica je bila u hotelijerskoj industriji, a danas s mnogo radosti spaja ljubav prema radu sa ljudima i autentičnom življenju kroz nauke joge, tantre i coaching-a.

Radeci posao od 9 do 5 u hotelijerskoj industriji zaista je naučila mnogo, ne samo o struci, nego i o sebi, o međuljudskim odnosima, komunikaciji i mnogo toga još. A, kako kaže, izbor te struke joj je omogućio da putuje i vidi svet, upozna druge kulture, i otvori um za nove percepcije i ideje. Ipak, nije bila zadovoljna piše Blic Žena.

- Oduvek sam duboko u sebi osećala poziv da dublje istrazujem sopstvo i fenomen života. Spiritualni aspekt života me je mamio i kao klinku. Gledajući unazad, drago mi je da sam, pre nego što ću napustiti korporacijski posao, osvestila da i tih devet sati mogu postati, kako ja volim da kažem ‘"igralište za dušu’". Promenom percepije, uspela sam da, uprkos mnogim izazovima, iskorstim preostalo vreme na najbolji mogući način - u učenju, samoposmatranju i smejanju sa kolegama.

Sanjala je lucidan san

Za mnoge ljude za koje znamo da su "otišli preko noći" na kraj sveta, se pitamo kako su odlučili tako naprasno da se pokupe i odlepršaju. Slično je bilo i sa Danicom, a otkrila je koji je bio taj prelomni trenutak.

- 2019. godine sam imala neverovatan san, i to lucidan. Za one koji nisu upoznati, to je san u kome smo svesni da sanjamo, i takođe možemo da njime manervičemo. U snu sam bila na putovanju u Indiji, i dalje se sećam mirisa začina koji su toliko bili realni. Kada sam se probudila, bilo je jasno kao dan da sam spremna, i da me put zove.

Intuicija jača nego ikada pre.

- Iako se drugima činilo suludo, uspela sam da dobijem tri nedelje godišnjeg kroz mesec dana, skupim novac, i po prvi put odem na solo putovanje, i to u Indiju. Celo putovanje je bila čista magija. Konstantni sinhroniciteti i neobjašnjiva poznanstva kao da su me podsetila šta je moguće, šta nam je dostupno, ukoliko samo dozvolimo sebi da izašemo iz zone komfora, i pshički i mentalno.

Nakon ovog, kako ga je nazvala, "putovanja duše" je znala da će se vraiti u Aziju. I da će to biti "nešto veće od nje same".

- Nakon povratka u Beograd, bila je spremna da dam otkaz u hotelu, međutim, na vratima se pojavila predivna žena čiju je dušu moja odmah prepoznala. Došla je kao novi direktor prodaje i marketinga, i moj nadređeni mentor. Odlučila sam da s njom ostanem jos šest meseci, i nakon toga sam zvanicno podnela ostavku.

"Do Balija me dovela magija života"

Znala je da želi da ode u Aziju, ali nešto ju je odvuklo baš na Bali.

- Do Balija me je zaista dovela magija života. Moram sa vama da podelim ovu priču, jer ćete nakon citanja i vi možda poverovati u magiju. Poslednjih par dana u Indiji sam provela na Goi, i tamo sam jedne večeri upoznala mog dobrog prijatelja Indijca po imenu Karan. U startu smo se razumeli, i povezali, te smo i nakon mog odlaska nastavili komunikaciju.

Malo pre nego što će doneti odluku da da otkaz, Karan joj šalje poruku na Fejsbuku:

- Hej, sanjao sam te sinoć, bila si u nekoj prirodi, okružena drvećem, životinjama. Činilo se kao da tamo pripadaš’". Kako sam pročitala poruku, počela sam da se smejem, i odgovorila: "Ne zezaj, i ja sam sanjala sinoc kako gledam u bioskopsko platno, i na njemu su se smenjivale slike prirode, brda, proplanci, jezera, a glas u pozadini je ponavljao, to si ti, to si ti, to si ti’".

I sada je prođe jeza kad se seti.

Nakon moje poruke, pozvao me je i rekao. "Upoznao sam dečka iz Francuske nakon tvog odlaska, i čuo sam da je kupio eko resort na malom ostrvu na jugu Kambodže i treba mu pomoć menadžera da postavi ceo projekat na noge. Tri meseca nakon, ja sam se iskrcavala sa malog brodića na ovo pusto ostrvu - Koh Ta Kiev. Tri meseca nakon, nažalost, vrednosti i vizija koje ja gajim nisu se uklapale sa vlasnikom, te sam skupila hrabrost, i odlučila da se okrenem sebi, i odem u Vijetnam na 10-dnevnu budističku meditaciju koja se odvija u tišini, i verujem ponovo životu, da će sve biti kako treba.

Par dana nakon meditacije, Karan je ponovo pozvao da bi je pitao kako je u Kambodži.

- Nakon što sam sa njim podelila čitavo iskustvo, i kako sam trenutno bez plana, on mi je predložio da dođem na Bali i prisustvujem njegovom Tantra učiteljskom treningu kao gost. Wow, Bali, daj da proguglam malo. Tada je Bali bio van moje pameti, i nekako sam ga zamisljala kao preskupu turističku lokaciju koja nije za mene. Međutim, odlučim se na kraju da odem, i kako sam stigla u spiritualnu prestonicu Balija - Ubud, torbe su mi bukvalno pale sa ramena na pod, a ja sam znala da sam stigla kući.

- Dom, pripadanje, osećaj koji nikada pre nisam imala, nešto neopisivo, istakla je Danica.

Zanimljiva je i činjenica da je ubrzo nakon toga korona osvojila svet, a njegov učiteljski trening se nikada nije ni održao...

"Da mi je neko ovo pričao dok sam radila u hotelu..."

Ona je upoznala mnogo zanimljivih ljudi poput nje i kako kaže, "da mi je neko pričao dok sam radila u hotelu da sve to o čemu sam maštala zapravo postoji, ne bih verovala. Bali je, pored drugih poznatih destinacija kao što su npr. Tulum u Meksiku,Kostarika, Indija, mesto gde se okupljaju ljudi koji imaju dosta toga zajedničkog kao npr. strast prema personalnom razvoju, samosvešćivanju, održivom životu u skladu sa prirodom itd.

Kaže da je tamo naučila dosta toga, a posebno koliko toga zapravo ne zna. Ipak, uprkos strahovima i tuđim mišljenjima, nju je nešto motivisalo tokom tih godina da ide dalje kada je sebi postavila sledeće pitanje.

- Ko sam ja zaista u moru tuđih mišljenja i stavova društva? Ovo pitanje me je dovelo do moje prve dve edukacije - Joga učiteljski trening i učiteljski trening himalajske krija joge. Poznavanje filozofije joge i praksa kriye me uvode u novo polje samorazvoja i spiritualnosti, i okrecu ka učenju filozofije tantre. Kroz tantru se upoznajem sa tehnikom neprevaziđene dinamične meditacije, te postajem sertifikovani učitelj i ove metode.

U toku edukacija, radila je kao menadžer joga škole "House of Om", organizovala treninge i vodila čitav tim, a spontano je tu i tamo održavala koji čas.

- Sve je kulminiralo mojim potpunim prestankom menadžerisanja, i prelaskom u učiteljske vode. Danas radim kao trener budućih joga učitelja sa specijalizacijom u istoriji i filozofiji joge, energetskom telu (kundalini&čakre), meditaciji, jin jogi i joga nidri. Već dve godine držim ženske grupne radionice na temu samorazvoja i podržavam žene u istom kroz jedan na jedan sesije.

Dosta toga je naučila o međuljudskim odnosima, ali i o sebi

- O sebi sam naučila toliko toga, pogotovo kroz osvešćivanje limitirajućih uverenja i obrazaca ponašanja koji me sabotiraju u življenju mog punog potencijala.

Konstantan rad na sebi, kroz samoposmatranje, energetski rad, i ostale alate pomogao mi je enormno da se oslobodim onoga što nije moje i uplovim u jednu novu paradigmu kojoj nas niko u školi ne uči. Pricam o paradigmi gde žena u 21. veku poznaje sebe, svoje telo, svoj um, emocije, svoju intuiciju i povezana je sa zemljom i univerzumom. Paradigma gde je žena u kontaktu sa sobom, svojim srcem i životnom energijom. Žena koja se u svom telu oseća spokojno i iz tog polja svesno živi svoje vrednosti, želje i granice, ističe Danica.

Divno je i oslobađajuće znati da su svi odgovori u tebi, i postati svoj najbolji prijatelj.

Ona smatra da su drugi ljudi naše ogledalo i naši učitelji.

- Odnosi sa ljudima su prava životna škola, jer nam daju priliku da se bolje upoznamo sa svojim željama kao i svojim senkama od kojih često bežimo.

A, muškarci?

- Kada je reć o muškarcima… ah, oduvek ih volim i o njima učim! Moj partner i ja upravo čitamo knjigu "Muškarci su s Marca, žene s Venere" od Džona Greja, i svakodnevno se smejemo našim kolektivnim obrascima ponašanja, a opet toliko učimo o razlikama koje su neminovne između naša dva pola.

Partnerski odnos je umetnost za sebe i iz ličnog iskustva mogu reži da iziskuje konstantnu zdravu komunikaciju i volju za razumevanjem druge osobe. Ono čime se trenutno bavim na ličnom polju jeste istraživanje unikatnog partnerskog odnosa koji meni lično odgovara. Verujem da ne postoji jedan recept za sve, i da što bolje poznajemo sebe i svoje mane i vrline, to lakše mozemo kreirati odnos koji nama odgovara.

Ljudima poručuje jedno

Često se susrećemo sa ljudima koji se osećaju zarobljeno u svojim životima, sve bi da probaju, a ni za šta nemaju volje. Ali, Danica ima jednu poruku za njih i sve one koji se osećaju pomalo izgubljeno.

- Poručila bih im da su na početku jedne divne avanture. Priznati sebi da nešto nije u redu je već 50% posla. Svaka čast! Jedino kada osvestimo stvari imamo moć i da ih promenimo. I ta promena uvek kreće od nas.

Dakle, gledajte sebe, provodite vreme sa sobom, posmatrajte svoje misli, emocije, ponašanje, odnose sa drugima, i vidite koja vas sabotiraju u razvoju. E tu je ključ! U promeni pristupa, u promeni razmišljanja, u promeni delanja. Locirajte stvari koje vam donose radost i inspiraciju, i dajte im više energije i vremena.

To ce podići čitavu vibraciju vašeg bića, i ljudi/stvari koje ne rezonuju sa istom će prirodno vremenom nestati iz vašeg zivota. I ne zaboravite, strpljen spasen. Polako sa sobom, volite se takvi kakvi ste, a neka se promene dešavaju kada im dođe vreme. Sve što imamo je ovaj trenutak sad, te vam đelim da ga provedete budni i zahvalni što ste u mogućnosti da iskusite ovaj fenomen zvani život.

