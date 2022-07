KAKO IZGLEDA PRVI SAT BEBINOG ŽIVOTA: Naučnici otkrili šta se dešava IZ MINUTA U MINUT odmah nakon rođenja

Švedski naučnici pažljivo su posmatrali 28 beba ne bi li uočili kroz kakve sve promene prolaze na samom početku svog života. Ovo istraživanje objavljeno u jednom naučnom magazinu pokazalo je kako se novorođenčad ponaša instinktivno, kada su prepušteni prvim slobodnim pokretima svog tela i prvom kontaktu s majkom.

2. minut: Beba se primiruje, odmara - ukoliko je moguće na majčinim grudima.

2,5. minut: Bebe otvaraju oči prvi put i postepeno počinju da pomeraju glavu i usne.

8. minut: Bebe postaju aktivnije - drže oči otvorene dugo. Posmatraju majčine oči i grudi, pokazuju da su gladni plačem i usmeravaju šake prema usnama.

18. minut: Dete se ponovo odmara nakon ovih pokreta.

36. minut: Bebe počinju da koriste svoje čulo mirisa, još uvek se zanimaju za majčine grudi.

62. minut: Vreme je za prvo dojenje! Bebe piju kolostrum - prvo majčino mleko, koje sadrži brojne hranljive materije i molekule koje jačaju imunitet. Ovo rano sisanje stimuliše proizvodnju mleka i pomaže materici da se što pre vrati u pređašnje stanje.

70. minut: Bebe tonu u san i dobijaju zaslužen odmor.

Ovo istraživanje izvršeno je na malom uzorku dece, i to u Švedskoj, gde bebe, po rođenju, imaju priliku da se odmaraju na majčinim grudima i uživaju u njenom prvom mleku, a to nije privilegija novorođenčadi u celom svetu. Ipak, ovi rezultati smatraju se pouzdanim pokazateljem instinktivnog ponašanja najmlađih. Autori istraživanja ističu da vreme varira od bebe do bebe, a navedeni minuti istaknuti su kao prosečne vrednosti.

