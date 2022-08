JEZIVA ISPOVEST ŽENE KOJOJ JE MUŽ SEKIROM ODSEKAO OBE RUKE: Još veruje u LJUBAV, a OVO je odlučila da uradi da mu se OSVETI ZA SVE

Zbog čestog alkoholizma, kao društvenog problema Rusije, žene su neretko izložene nasilju u porodici. Margarita Gračeva (28) bila je žrtva porodičnog nasilja, ali tek kada je muža prijavila policiji desilo se ono najgore. Muž je nasrnuo na nju i izbio je stravičan incident.

Kada danas ugledate nasmejano lice lepe Margarite Gračeve (28), teško da bi vam u prvi mah prošlo kroz glavu da je ova hrabra žena prošla pravi pakao u životu, kao i da se u jednom trenutku borila za goli život.

Jedna njena ruka je bionička, druga prekrivena ožiljcima, a ova hrabra žena danas je ponovo srećna, u braku sa osobom koja je nikad ne bi povredila i koju njeni dečaci doživljavaju kao oca.

Naime, pre nekoliko godina, užasna vest potresla je ne samo Rusiju, već i ceo svet. U naletu ljubomore, muž je sekirom svojoj supruzi odsekao šake, a potom je ostavio na prijemu bolnice, i odvezao se do policije da prijavi zločin.

Razlog, ako se to može uopšte tako nazvati, su njegove sumnje da ga vara, a Dmitri je nakon toga dobio zatvorsku kaznu od 14 godina.

Margareta je nakon toga podnela zahtev za razvod i napisala knjigu "Srećna bez ruku" u kojoj se obratila svim ženama koje prolaze kroz porodično nasilje i podstakla ih da pobegnu iz takvog odnosa.

Kako kaže, nije joj bila želja da postane slavna već da pomogne svima koji se nalaze u sličnoj situaciji.

Na prišivenoj ruci je uspela delimično da povrati funkcije, a odnedavno je počela da objavljuje i serije profesionalnih fotografija na kojima pozira i ističe svoju bioničku šaku u prvi plan.

- Kada ljudi vide protezu, gledaju me kao superheroja, a kada me vide bez šake, sažaljevaju me. Mislim da preteruju i u jednom i u drugom slučaju, a ovim slikama sam htela da pokažem da nema nikakve razlike u meni sa rukom i bez ruke - rekla je tada.

Podsetimo, tog jutra 11. decembra 2017. godine, Margaritin muž Dmitri ponudio joj je da je odbaci do posla, ali ju je umesto toga odvezao u suprotnom smeru, ka šumi. Parkirao je kola, odvukao je sa sedišta, uzeo sekiru iz gepeka i odsekao joj obe šake.

Potom ju je ostavio na hitnom prijemu lokalne bolnice u Serpukovu, u južnoj Moskvi, odvezao se do policijske stanice i priznao zločin.

Njih dvoje su se upoznali u školi i počeli da izlaze posle fakulteta. Isprva su bili srećni, iako je on umeo brzo da plane oko trivijalnih stvari, i zakleo se da će je ubiti ako mu ikad bude bila neverna.

Njihova veza zapala je u krizukad je Margarita počela da radi u reklamnom odeljenju dnevnog lista iz Serpukova. Uprkos diplomi, Dmitri je mogao da nađe posao samo kao vozač viljuškara i postao je zavidan prema njenoj karijeri i ljubomoran na njene muške kolege. Kod kuće je bio sve više hladan i povučen.

Kad je Margarita rekla da misli da treba da se razdvoje, on ju je ignorisao. Ali kad mu je donela papire za razvod, on se razbesneo. Jedne noći ju je napao u njihovom dvosobnom stanu, probudivši decu, koja su videla masnice po njenom telu. Sledećeg puta, kad joj je pretio nožem, otišla je u policiju.

- Napisala sam iskaz a dežurni policajac mi je rekao da će mi se javiti za 20 dana - rekla je Margarita u jednom intervjuu.

- Istakla sam da do tad može da me ubije 20 puta.

Pet dana nakon što je njen slučaj odbačen zbog nedostatka dokaza, Dmitri je Margariti odsekao šake. Njena osakaćena leva ruka pronađena je u šumi i zašivena joj nazad tokom devetočasovne operacije. Kraudfanding kampanja sakupila je šest miliona rubalja (85.000 evra) za protetičku desnu šaku, koja joj je nameštena u Nemačkoj.

- Žene me često pitaju kako da se zaštite od nasilnog partnera i kako da budu sigurne da partner nije nasilan. Nemam odgovor na to pitanje. Osoba može da se promeni u sekundi. Mene moje iskustvo nije navelo na to da dignem ruke od ljubavi. Morate da verujete u dobre stvari - kaže Margarita koja je ponovo u srećnom braku, a kaže da je muža pažljivo izabrala. Prvo su, kaže, bili prijatelji, sve dok se nije navikla na njega.

- Strpljivo me je čekao i nije me pritiskao i zahtevao da definišemo vezu. Verujem da je zato i uspelo. Moja dva sina se sjajno slažu sa njim - kaže Margarita, dodajući da n jeni sinovi ne znaju ništa o tome kako je njihov otac majci odsekao ruke.

- Znaju samo da je u zatvoru i to je to. Ne smatraju ga ocem - kaže ona.

Margareta i njen novi suprug Maksim su nedavno priredili i venčanje na kome se desilo i iznenađenje. U trenutku kada je trebalo da razmene burme, Maksim je bacio burme u reku i šokiranim gostima rekao: "Danas definitivno neće biti venčanja". Nakon početnog šoka, Margarita je objasnila gostima da su se njih dvoje već venčali pre godinu dana i da je ovo zapravo proslava prve godišnjice braka, a za medije kaže da je u drugom braku "nenormalno srećna".

Pogledajte još neke fotografije lepe Margarite koja trenutno radi kao model, a bavi se i dalje pisanjem.

