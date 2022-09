SVE JE POČELO OD BEZAZLENE BUBULJICE PA SE ISPOSTAVILO DA JE SMRTONOSNI TUMOR: Bila je ubeđena da je cista, a bilo je ono najgore!

Siohan Harison je živela savim normalnim životom do svoje 23. godine, kada je jednog dana ugledala ogromnu bubuljicu na svojim grudima. Normalna je stvar da bubuljice izlaze na raznim delovima tela, te joj nije bilo ništa čudno, pokušala je da je iscedi i skroz zaboravila na nju.

Međutim "bubuljica" je samo postala još veća, a ona je mislila da se to desilo zato što je ona pogoršala diranjem i pokušajem ceđenja.

Pre nego što je dobila rezultate, bila je ubeđena da je u pitanju neka cista, ali se ispostavilo da je reč o karcinomu koji se brzo širi. Ubrzo je narastao i do dva cenimetra, te su lekari odmah reagovali i zakazali operaciju već sledeće nedelje.

U julu 2021. godine je otišla na biopsiju kvržice na levoj dojci. Tom prilikom su joj uklonili celu masu tumora, ali to nije bio kraj lečenju, usledio je još jedan šok.

- Dok sam se oporavljala od operacije, moj doktor me je obavestio da je će sledeći korak biti hemoterapija. Rekao mi je tad da postoji šansa da to negativno utiče na moju plodnost i da moramo da uradimo vađenje jajnih ćelija kako bi one ostale u dobrom stanju i neozračene.

Već u avgustu je počela hemoterapija i tokom tog prvog ciklusa je već počela da gubi kosu.

- Iako sam znala da ću izgubiti kosu, nisam očekivala da će to toliko da utiče na mene. Otišla sam i kupila odmah periku, kako bih se osećala malo sličnijoj sebi, kao nekada.

Ona poziva sada sve devojke da obrate više pažnje na simptome raka dojke, bez obrzira na godine, jer je prva ona mislila da je nije u opasnosti zbog svojih godina.

- Ako mogu da ohrabrim druge ljude da idu da provere da li imaju grudvice, onda sam postigla svoj cilj. Samo ne želim da drugi ljudi prolaze kroz ono što sam ja prošla - rekla je Siophan.

Kako je teško podnosila hemoterapije, njen doktor se odlučio da joj promeni način lečenja.

- Imala sam 12 rundi hemoterapije pre nego što sam prestala u decembru 2021. a zatim sam imala dve nedelje radio terapije - dodala je ona.

Iako je sada tumor zaista bio uklonjen, ipak je morala da ide na daljnje provere krvi, kako bi se utvrdilo da se tumor nije vratio. Sada joj ostaje da ide na godišnje provere, kako bi bila sigurna da je sve u redu.

- Nikada nisam mislila da je moguće da dobijem tumor tako mlada, bio je to ogroman šok za mene. Nemam sreće što se to desilo, ali sam takođe i srećna što je kvržica bila tako jasno vidljiva i što se sve sredilo u jako kratkom roku - rekla je za kraj devojka.

