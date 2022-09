TAKSISTKINJA STRAŠNO KAZNILA NEVERNOG MUŠKARCA: Ušao u njeno vozilo, ispričao svašta, pa završio na NAJGOREM MOGUĆEM MESTU!

Jedna taksistkinja izazvala je burne reakcije u javnosti jer je objavila video u kom je do detalja ispričala kako je raskrinkala jednog nevernog supruga, kada je ušao u njen taksi da bi se našao sa ljubavnicom.

U snimku, koji je pogledalo više od osam miliona ljudi, taksistkinja Roni objasnila je da je pokupila muškarca koji se pre ulaska u vozilo pozdravljao sa ženom i decom ispred svoje kuće.

foto: Printscreen

Rekao joj je naziv adrese na koju želi da stigne, a onda je u jednom momentu napomenuo da moraju pre toga da se zaustave. Roni ga je, kako joj posao nalaže, poslušala i stala je na odredište na koje je u automobil ušla žena sa malim koferom.

Taksistkinja tvrdi da je muškarac odjednom postao raspoložen i napominje da je izgledao prilično srećno jer je otišao od supruge i dece. Roni je videla da su se poljubili i tada je shvatila da se radi o preljubi.

- Nastavili su da pričaju, a onda je žena rekla: 'Znaš da mi je dosta toga što me skrivaš. Kada ćeš ostaviti svoju ženu?' - prepričala je Roni, koja je tajni par vratila na adresu na kojoj živi muškarac.

- Ne postoji ništa gore od varalice - žene ili muškarca. Ne radite tako nešto u mojim kolima. Karma je kučka. Budite bolji ljudi, činite bolje u životu. Danas se nije dobro završilo za njega, sigurna sam, jer su oboje imali kofere i stajali su u dvorištu kad sam otišla. Ovo je moj auto, radim za sebe. Ako odlučim da prekinem vožnju, to je moj izbor. Ako radite nešto u mom autu, imam pravo da rešim to ako smatram da je to prikladno - objasnila je taksistkinja.

(Kurir.rs)

Bonus video:

08:00 SVAKI 4 BRAK U SRBIJI ZAVRŠI SE RAZVODOM, PREVARA GLAVNI UZROK: Stručnjak objasnio kako vara žena, a kako muškarac RAZLIKA OGROMNA