MUŽ NA SMRTNOJ POSTELJI POVUKAO NEVEROVATAN POTEZ: Pomogao svojoj ženi da pronađe OVO i da nastavi život kad njega NE BUDE BILO!

Dirdri Fagan i Bob bili su u braku gotovo deceniju kad su saznali da on boluje od smrtonosne bolesti ALS, i da ima manje od godinu dana života. Ubrzo nakon što su prihvatili dijagnozu, počeli su da razgovaraju kako bi Dirdrin život izgledao posle Bobove smrti, uz dvoje male dece.

- Kad sam čula dijagnozu, osećala sam se kao da se neko zaustavio i rekao mi da je Bob poginuo u nesreći. Mislim, takve vesti te pogode na isti način - ispričala je Fagan koja je izgubila tatu i brata u saobraćajnoj nesreći.

U vreme dijagnoze, Bob je imao 43 godine, a Dirdri 42.

- Toliko sam ga volela i bio je tako važan u mom životu i uvek će biti, pa mi je jako teško palo što će on biti samo priča za nekoga i nikad se neće upoznati - rekla je Fagan za Insider, koja piše o svojoj porodici s Bobom u njenoj nadolazećoj knjizi "Pronađi mesto za mene".

Tokom Bobovih poslednjih meseci, Fagan se zbližila s kolegom s posla, Dejvom, koji ih je često posećivao kod kuće i pomagao. Nakon nekog vremena shvatila je da joj nedostaje Dejv kad ga nema, i to je podelila s Bobom, koji je podstakao da se još više zbliži s njim i da nastave svoj život nakon što on umre.

- Dejv nikad nije želeo da zameniti Boba, a kad je video koliko ga volim, znao je da tako mogu i njega. To je jedan on načina zašto se zaljubio u mene - objasnila je, a prenosi 24sata.hr.

Dejv i Fagan su zajedno već 10 godina, od čega sedam u braku. Zajedno odgajaju decu koju je imala s Bobom i svi se odlično slažu.

- To posebno mesto koje samo dvoje mogu zauzeti, gde svet nestaje kada ste zajedno i vas dvoje ste u svom malom svetu. Dejv i ja smo to stvorili, baš kao što smo to učinili Bob i ja - zaključila je.

(Kurir.rs)

