ŽIVEO SAM S PORODICOM U DEVET KVADRATA: Ispovest glumca Svetozara Cvetkovića o deci, karijeri i ćerki koja igra u DVE serije

Svetozar Cvetković bio je ovonedeljni gost emisije "Sceniranje" na Kurir televiziji. Voditeljka Vanja Camović razgovarala je s glumcem o njegovom životu i bogatoj karijeri, a vratila ga je i u detinjstvo.

On je otkrio da je odrastao u malom stanu zajedno s roditeljima i bratom.

foto: Nenad Kostić

- Prohodao sam u tadašnjoj Ulici 29. novembra, ispred Doma milicije. To je prvo čega se sećam. Moji roditelji su iz Leskovca, odatle su došli u Beograd, tako sam se ja rodio u Beogradu. Živeli smo u malom stanu od devet kvadrata tik preko puta Doma milicije.

Prvih osam godina života proveo sam u tom stanu. Svoj prvi kadar snimio sam na sto metara od tog stana, na železničkoj stanici Dunav 18 godina kasnije, u seriji "Svetozar Marković" s Lazom Ristovskim - ispričao je na početku svog gostovanja Cvetković i istakao da je njegova porodica bila stabilna.

- Mene su roditelji postavili na noge i na tome sam im zahvalan. To je bio sklad u kojem smo brat i ja bili ušuškani. Nikada nismo doživljavali ekscesne situacije u porodici, nismo bili ni razmaženi, ali smo se dobro osećali. Imali smo slobodu koju nam je pružao otac svojim liberalnim shvatanjima i disciplinu koju je sprovodila naša majka na zdrav način, na način na koji i danas radi u svojoj 88. godini.

Voditeljku je zanimalo ima li nešto na čemu mu majka zamera.

- Uglavnom se žali da nisam dovoljno prisutan svakog dana koliko bi trebalo da budem - odgovorio je glumac.

foto: Kurur TV

Svetozar je ispričao da mnogi misle da je arogantan, dok je voditeljka Vanja rekla da je važio za lepotana.

- To su pozitivne konotacije. Uslovno rečeno, ne biste rekli za vas je važilo da ste arogantni, a važilo je. Važi i danas. To mi kažu. Otvoreno. Nisam ja arogantan, možda krijem neku nesigurnost, možda imam odstupnicu prilazaka blizu ljudima koje ne poznajem. Malo se čuvam, pa tako izgleda. Ne pružim odmah ruku svakome, ne nasmejem se, ne grlim odmah. Idem na sigurno. Moja prijateljstva su meka do granica do kojih treba da dođu - rekao je glumac. Njegova najstarija ćerka pošla je njegovim putem, ali kaže da je ne savetuje. - Ona je u tom dobu da ne možete ni na šta da je upozorite. Toliko zna da ja ne mogu da pretpostavim koliko zna za sve vrste umetnosti. Radi na fakultetu kao asistent. Nekada sam nem na sve što uradi i svaka joj čast. Prošlo je vreme saveta - ispričao je Svetozar.

foto: Nenad Kostić

Naslednici Mlađa ćerka snimila dve serije, sin posvećen matematici

I mlađa ćerka je imala izlet u glumačke vode, dok je sin posvećen nauci.

- Klara je u jednom trenutku imala jako veliki odnos prema tome da će krenuti tim putem koji je vezan za scenu i film. Snimila je dve serije, u kojima je napravila nešto što je meni bilo zapanjujuće za njene godine. Tada je imala 12-13 godina. Ali, kako vreme odmiče, napravila je odstupnicu i ja neću na to da utičem niti da je pritiskam na bilo šta. Sama će da odluči. Luka ima 10 godina i mislim da će otići na stranu na koju je otišao moj brat. Prilično je egzaktan. Omiljena stvar mu je matematika, sam pronalazi formule za rešavanje raznih zadataka, i to ga uzbuđuje, programiranje, kibernetika. Igra i košarku u klubu Čubura - rekao je Cvetković.

foto: Zorana Jevtić

Kurir.rs

Bonus video:

01:07 Svetozar Cvetković gost je ove nedelje u emisiji Sceniranje kod Vanje Camović.