SUMNJATE DA VAS VARA, A NIKAKO DA GA UHVATITE NA DELU? Iskusna LJUBAVNICA otkrila SIGURNE ZNAKOVE da vam je partner NEVERAN!

Ejmi Kaps (32) iz SAD uživa da bude ljubavnica, ali kaže da je i sama bila prevarena. Objasnila je na koje znakove upozorenja žene treba da paze kako bi uhvatile partnera u preljubi. Bivša učiteljica kaže da su ovo sigurni znakovi da mu niste jedina.

Prema istraživanju AYRE Event Solutions-a, očit je porast pevara tokom praznične sezone, a veliki procenat preljubnika je izjavilo da su varali partnere s kolegama s posla.

Ejmi, koja na svojoj Instagram stranici ima 84 hiljada pratilaca, sebe vidi kao profesionaca kada su u pitanju vanbračne veze.

Čak se i rastala od svog bivšeg supruga nakon što ju je prevario, a danas ne mari što se i sama često nalazi u ulozi ljubavnice.

- Niko nikad ne želi da misli da ga dečko ili muž vara, ali može da postoji mnogo suptilnih znakova koje inače nikada ne biste primetili - objasnila je.

- Takođe, ženska intuicija je najmoćnije oruđe u vašem arsenalu, ako sumnjate da se nešto događa, sledite svoj instinkt - savetuje i dodaje da postoji velika šansa da ste u pravu i da on ima nekog sa strane.

Navela je alarme na koje treba pripaziti:

Odjednom je jako dobar

Ako vaš partner postane ljubazniji ili velikodušniji nego inače, pripazite se.

- Neka očita ponašanja poput ljubaznosti "iz vedra neba", pogotovo ako inače nije pažljiv tip - kaže Ejmi.

- Kupovina nasumičnih poklona, što inače ne radi, isto je znak upozorenja. Na primer, donosi vam sveće ili kupuje nakit - kaže Ejmi.

- Za mene je to veliki znak za uzbunu - upozorava.

Skupi božićni pokloni ispod jelke takođe bi mogli da budu znak krivice.

Postao je zaboravan

Ako vaš partner stalno zaboravlja da uradi nešto što je rekao da će uraditi ili vas ne sluša i ne doživljava - onda je to vrlo loš znak, kaže Ejmi.

- Mislim da mnogi ljudi zanemaruju kad njihovi partneri iznenada postanu zaboravni. To obično znači da im je um negde drugde i da vi nemate njihovu pažnju - objašnjava.

Pojačao je higijenu

Svi mi s vremena na vreme malo menjamo svoj režim lepote, ali često tuširanje i nošenje parfema je čest znak da partner ima nekog sa strane.

- Da li se tušira više nego inače? Stavlja losion posle brijanja? Odjednom je zainteresovan za izgled svojih intimnih delova? Za mene je to veliki razlog za zabrinutost - upozorava.

- Morate da se zapitate zašto se toliko peru i da li žele da se reše izdajničkih mirisa poput ženskog "mirisa" ili njihovog parfema - kaže.

Promenio je stil

Da li se oblače bolje, idu li više u teretanu ili se više trude oko svog izgleda?

Ovo je sledeće veliko upozorenje ako je reč o radnim danima i ako češće nego pre spominju novu koleginicu na poslu ili nekog koga su upoznali dok su bili u izlasku, piše Daily Star.

Zapitajte se za koga se sređuju?

- Ispeglana ili sveža odeća, možda su počeli da nose novu odeću ili su zabrinuti kako izgledaju u nekoj kombinaciji - kaže Ejmi i dodaje da su to "stvari koje zvuče očito i ponekad su sasvim nevine, ali ako se on oblači za izlazak na koji vi ne idete, onda je vreme da se zapitate za koga se on sređuje".

Strahuje od telefona

Da li čuvaju svoj telefon i ne dozvoljavaju vam da ga koristite? Ili, iznenada ga zgrabe kad god napuste sobu ili ga svuda nose sa sobom?

- Ako se vaš partner ne odvaja od telefona, izgleda uspaničeno ako dotaknete njegov telefon ili ga ostavlja na stolu ekranom okrenutim prema dole, to je najveći alarm koji možete da uočite - objašnjava Ejmi.

- Druga stvar koju treba proveriti je da li brišu svoju istoriju pregleda nakon korišćenja prenosnog računara, tableta ili telefona - dodaje.

- Šta to oni pregledavaju na internetu što ne žele da vi vidite? Zapitajte se - zaključuje.

