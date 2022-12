OVAJ PROBLEM MUČI SVE DEVOJKE: Evo kako da sprečite da žica ispada iz BRUSHALTERA

Svaka žena koja nosi brushalter zna da to nije uvek najudobniji komad odeće, a kada se desi da žica ispadne kroz tkaninu, grudnjak zaista počne da smeta

Tiktokerka Dženifer Vorns nedavno je objavila video u kojem je objasnila zašto žica ispada i kako to možete sprečiti, piše The Sun. - Ovo mi se stalno dešavalo sa brushalterima, pa imam čak i ožiljak gde me je žica bockala i posekla kožu - rekla je ona na snimku.

Prvi razlog, otkriva, je nošenje pogrešne veličine grudnjaka, posebno prevelikog. Grudnjak koji je prevelik, kaže, mnogo se pomera po telu, što izaziva veliko trenje, pa se brže istroši, pa žica ispada. Zato je važno da se dobro izmerite i kupite grudnjak veličine koja vam zaista odgovara.

Drugi razlog je taj što verovatno perete grudnjak pogrešno. Naime, kaže, preporučuje se da se brushalteri peru ručno, ali s obzirom na to da malo ko ima vremena za to, podelila je i svoj savet. Grudnjake stavlja na hladno pranje, za delikatno rublje, a kada ih izvadi iz mašine za pranje veša, nikako ih ne stavlja u mašinu za sušenje jer može da ih ošteti.

Jedan savet je da se vrh žice koja štrči umota u tečni lepak, a kada se osuši, gurnite ga duboko nazad u grudnjak. Zatim napunite lepkom rupu gde je žica, sačekate deset sekundi da se lepak osuši i stisne.

Još jedan savet je da na mesto gde žica izlazi, zalepite komad hirurške trake u boji kože. U apoteci potražite kaiš od izdržljivog, vodootpornog materijala koji se neće brzo istrošiti. Kada se traka vremenom istroši, jednostavno zalepite novi komad i žica vas neće bocnuti.

