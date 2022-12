RADNICI POKAZALI KAKO SE NAJLAKŠE BUDE ZA POSAO: Da biste ustali odmorni i naspavani, treba da uradite samo OVO!

Ako želite da budete odmorni i čili za posao, evo kako da se najbolje probudite!

Rano ustajanje za posao, pogotovo nakon kasnog odlaska u krevet, većini zadaje prave muke. Nekako budilnik je taj koji će momentalno da nas "digne" iz kreveta i razbudi. Međutim, čini se da nije baš tako...

Jedno istraživanje u Americi sprovedeno na 450 kancelarijskih radnika, pokazalo je da radnici kojima treba alarm za buđenja, ustaju umorniji od onih koji se bude bez njega.

Njima su naučnici, tokom posmatranja, merili dužinu sna i otkucaje srca uz pomoć posebnih uređaja. Njih 57 odsto budilo se uz pomoć alarma i, po pravilu, bili su "mamurniji" od onih koji su se budili prirodno.

Alarm je nenaspavanima poremetio prirodan ciklus sna, objašnjavaju istraživači sa Univerziteta Notr Dam u Indijani. S druge strane, oni koji su se budili prirodnim putem - spavali su duže, bili manje umorni i spijali manje kafe u toku dana.

Kad se budimo prirodno, navode naučnici, organizam aktivira "odgovor na stres" kratko pre buđenja kako bi nas za to pripremio i razbudio. Ali, buđenjem uz alarm, preskače se taj prirodni odgovor i dovodi do prekida ciklusa sna. Alarm prema istraživanju, najviše koriste tzv. "noćne ptice", oni koji kasno odlaze na spavanje. Uz jutarnji alarm prvo bi trebalo pomisliti na to da je vreme za ustajanje, a ne da treba da spavamo duže, jer nedostatak sna nećemo da rešimo odlaganjem alarma - navode naučnici.

Ciklus spavanja je stanje koje se obnavlja, poznatije pod nazivom REM faza, a to je period tokom kog sanjamo. U onih pet ili 15 minuta sna koje dobijemo nakon što pritisnemo dugme na alarmu nećemo dobiti najbolji deo tog spavanja. Zato se trudite da ne odlažete alarm i da imate redovan i dobar san od šest do osam sati!

