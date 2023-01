MOŽE LI POLOŽAJNIK BITI ŽENA? Evo šta kaže srpski etnolog zašto su stari birali MUŠKU DECU i šta nikada nisu na Božić zaboravljali

Božić odiše porodičnom i radosnom atmosferom. Ali, posebnu ulogu u ovom velikom prazniku ima upravo položajnik.

Šta on simbolizuje? Koji običaji stoje čvrsto uz njega i kao (božićna) zvezda ovih pitanja - da li žena može biti polažajnik, otkriva etnolog Vesna Marjanović.

Običaji se menjaju vremenom, pa tako su dolazile i odlazile razne varijacije običaja vezane za Badnji dan i noć, naravno i Božić.

Može li položajnik biti žena?

- Ranije je to bila isključivo muška uloga, zato što je muškarac predstavljao stub jedne kuće i porodice. Verovalo se da je to isključivo na muškarcima jer su oni bili ti koji su bili uspešni na životnim poljima, pa bi zbog toga i kuća bila uspešna, ali naravno, danas to nije podrazumevano. Već krajem 20. veka i sada u 21. veku sasvim je postalo normalno da unuci, ali i unuke imaju ulogu položajnika, tako da je pitanje rodne ravnopravnosti urodilo plodom i u tradicijama. Unuke i unuci su podosta uključeni jer se smatraju kopčama koje će ostati u kući da održavaju porodičnu tradiciju - govori Vesna Marjanović za ona.telegraf.rs.

Stari običaji u vezi sa položajnikom

Sve što se čini na ovaj poseban dan ukazuje na želju da kuća i porodica budu ispunjene uspehom, srećom i zdravljem. Danas se zna određeni protokol u vezi sa položajnikom kao prvim gostom koji nam zakorači u kuću kao i to kako se dočekuje, ispraća do kotla ili šporeta i šta će sve izgovoriti kao želje za ukućane.

No, ranije je to bilo sve drugačije, kako to naša sagovornica novodi - danas znamo ko po dogovoru dolazi u ulozi položajnika, ali nije uvek bilo tako.

Nekada je čak položajnik mogao da bude i neki sasvim nepoznati prolaznik, ali je bitno da je muškarac. Članovi kuće ga pozdravljaju i odvode do vatre da "prodžara" badnjak. Seda na, ranije obavezan, tronožac, a porodica ga ogrne guberom ili nekim drugim ogrtačem. On pozdravlja porodicu uz govor: "Koliko varnica, toliko parica...", dok ga domaćini izuvaju iz cipela, kao znak gostoprimstva - da ostane što duže.

- Sve je imalo tu posebnu magijsku crtu, čak se pri izlasku iz kuće pucalo u vazduh kako bi svi znali da je kuću obišao ovaj poseban gost - dodaje Vesna Marjanović.

kurir.rs/telegraf.rs

Bonus video:

//=str_replace(".m3u8",".mp4", $dataUrl) ?> 00:59 Sloba Radanović uneo Badnjak u kuću