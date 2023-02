STARIJI JE OD MOG DEDE, ALI JA GA VOLIM I RODIĆU MU DETE: On ima 85, a ona 24 i kažu da se OBOŽAVAJU, a ovako su se upoznali

Mirakl Pog (24) i suprug Čarls Pog (85) iz Misisipija brzo su se zaljubili nakon što su se upoznali u perionici veša - i sada razmišljaju o proširenju porodice, uprkos tome što je 85-godišnjak stariji od njenog dede.

Upoznali su se 2019. i par se brzo skrasio. Penzionisani agent za nekretnine Čarls konačno je odlučio da prizna svoja osećanja medicinskoj sestri Mirakl godinu dana kasnije i zaprosio ju je u februaru 2020.

Uprkos razlici od 61 godine, par razmišlja o vantelesnoj oplodnji u nadi da će zasnovati porodicu kako bi osigurali da Čarls, koji nema dece, iza sebe ostavi naslednika. Mirakl kaže da su mama Tamika Filips (45) i deda Džo Braun (72) podržavali vezu od početka nakon što su videli koliko ju je penzioner usrećio, ali tatu Karima Filipsa (47) bilo je teže uveriti.

- Čarls je donro jedan odevni predmet i samo je želeo da ga poslužim. Jednog dana je ušetao unutra, bacio parče papira i rekao "zapiši svoj broj" kao pravi "igrač". Bio je moj vitez u sjajnom oklopu - kaže Pog, dodajući kako se nije osećala čudno zbog njega.

Činio je da se oseća prijatno.

- Znala sam da je stariji, ali nisam tačno znala koliko ima godina. Kada sam saznala, već je bilo kasno, prošlo je nekoliko meseci i već sam gajila osećanja prema njemu - otkriva devojka navodeći kako je on rođen 1937.

Nikada se nije obazirala na njegove godine, samo su hteli da vide kako im ide.

- Nije me briga da li ima 100 ili 55 godina, sviđa mi se takav kakav je. Mislila sam da ima možda 60 ili 70 jer izgleda tako dobro. Uvek je budan i aktivan. Moj deda je rekao da je srećan ako sam ja srećna i ako je to ono što želim, dok je moj tata bio protiv - ističe.

Trebalo joj je dosta vremena da ga uveri, te ga je pitala i da li želi zauvek da izgubi ćerku.

- Da nije došao na moje venčanje, izgubio bi me zauvek. Rekla sam mu da mi treba njegova podrška i da me otprati do oltara. Jednom kada je upoznao Čarlsa i razgovarao s njim, zavoleo ga je - kaže ona.

- Mirakl je sjajna. Dan venčanja je bio predivan, bio je to najbolji dan u mom životu. Nema problema s razlikom u godinama. Oni koji ostavljaju komentare na internetu ne prave razliku, samo ih puštamo da rade svoje. Jako smo srećni zajedno. Radujemo se zajedničkom osnivanju porodice - kaže Čarls.

Par se venčao u julu prošle godine, a Mirakl taj dan opisuje kao "najbolji dan" u svom životu. Uprkos razlici u godinama, ona kaže da očajnički želi da zasnuje porodicu s Čarlsom i nada se da će imati dvoje dece iako zna da će ga ona verovatno nadživeti.

- Želim da ima još jednu generaciju. Tražimo kliniku da razgovaramo o našim mogućnostima. Pre smo išli u kliniku, ali stvarno smo osećali predrasude iako nas ne poznaju i bilo je prilično porazno. Sada na to ne mislim sve dok mi daju moje dete. Možda će nas Čarlsove godine sprečiti da imamo decu, ali ja sam otvorenog uma - rekla je Pog.

Takođe dodaje i kako se brine za Čarlsa.

- Na Dan zahvalnosti je dobio kovid i ja sam se slomila, pripremila sam se na sve, ali način na koji on ustaje i živi svaki dan..., ne ide on nigde. Pripremamo se za svašta, a on kaže da možda neće biti ovde za pet godina. Ja mu kažem da hoće i da će nas sve nadživeti. Realno znam da ću biti tu duže od njega pa pokušavam da živim, zabavljam se i iskusim što više mogu s njim. Pokušavamo to da živivimo - kaže devojka.

Mirakl tvrdi da je njena veza privukla mnogo negativne pažnje i zlobnih komentara na internetu, a par često pogrešno smatraju ocem i ćerkom, donosi Mirror.

- Jednom smo išli na Floridu na odmor. Iznajmljivali smo auto i gospođa je rekla "o, je li ovo tvoj tata?" i rekla sam joj "da, ovo je moj tata, hej tata, tata"... Ja sam šašava osoba pa se ne ljutim. U javnosti me čak nije briga, ne mislim o tome kao o čudnom, samo provodim svoj dan. Pojedinci na internetu čine da se osećam čudno. Dobijam negativnu reakciju od onih koji me ne poznaju i ne vole, oni to nazivaju onako kako oni to vide - ispričala je.

Mnogi su joj govorili da iskorišćava Čarlsa.

- Naravno, spominju finansije, ali ja sam medicinska sestra. Krenula sam u medicinsku školu kad sam ga upoznala. Biću dobro s Čarlsom ili bez njega. Moj izbor je da budem s njim i osećam se dobro - ističe.

Ne smeta joj, kako kaže, da drugi izraze svoje mišljenje.

- Ima mnogo onih koji su za mene i Čarlsa. Oni kažu da izgledamo tako dobro. Neki dele svoje priče o svojim starijim muškarcima i kažu da se zbog mene osećaju prijatno u svojoj koži - dodaje devojka.

Mirakl voli što uvek može da se obrati suprugu kada joj treba pomoć.

- Sviđaju mi se njegovi saveti, znam da mogu da odem kod njega i pitam ga bilo šta. Verujem da me neće ostaviti u neznanju, pobrinuće se da sam dobro - istaknula je.

(Kurir.rs/ 24sata.hr)

