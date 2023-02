TRI ŽENE OTKRILE DETALJE SVOG PRVOG PUTA! Poslednice GUBITKA NEVNOSTO dugo su ih BOLELE: Evo detalja njihovih iskustava!

Prvo seksualno iskustvo je za svakakoga veoma bitna tačka u razvoju. Nakon tog iskustva menjamo se, kako fizički, tako i psihički, a svi se sa time nosimo na drugačiji nači. Tri žene otkrile su svoja prva seksualna iskustva, sa svim prednostima i manama koje su doživele.

'Bilo je to veliko razočarenje'

Prva je svoje prvo sekusalno iskustvo opisala, Lin Anderton, 61, životni trener iz Velike Britanije.

- Moj dečko se nabijao u mene dok sam ležala ispod njega kao džak krompira, nisam mogla da se ne razočaram. Mislila sam da će seks biti uzbudljiviji - ali nije. Upoznala sam Džona 1983. godine na poslu, i nakon nekoliko meseci zabavljanja rezervisali smo pansion u Severnom Velsu.

Iako sam imala 22 godine, još nismo imali seks i bila sam nevina, što u to vreme nije bilo neobično. Iako ćemo deliti sobu, nisam bila sigurna da li ćemo imati seks jer još nismo razgovarali o tome. Teška je tema za razgovor tih godina, posebno u to vreme kada je seks – posebno van braka – bio mnogo više tabu. Nisam ni pričala o tome sa svojim prijateljima, tako da nisam imala pojma da li neko od njih to radi. Kad god sam se pitala kako izgleda seks, zamišljala sam ga kao romantično, posebno iskustvo koje izaziva neverovatna osećanja.

Sada kada pogledam unazad, to je možda bilo malo naivno. Posle celodnevnog razgledanja, legli smo u krevet, počeli da se ljubimo i desilo se. Uopšte nije ispunio moja očekivanja. Nisam imala pojma šta da radim, nije bilo predigre i činilo se da je u velikoj trci do cilja. Bilo je gotovo za nekoliko minuta, a ja sam se osećala potpuno prazno. Nije bilo ništa o čemu sam sanjala, ali venčali smo se 1984. godine i dobili sina pet godina kasnije. Imali smo seks redovno, ali nikad nije bilo bolje. Samo sam imala premalo iskustva - i nisam znala šta želim od seksualnog partnera. Nismo pričali o tome, tako da nisam imala pojma da li je srećan ili ne.

Tek kada sam imala 30 godina i čitala više ženskih časopisa, počela sam da se obrazujem o seksu i shvatila da je to mnogo više od onoga što doživljavam. Do tada sam bila dovoljno samouverena da počnem da pričam sa svojim mužem o tome kako želim da se to promeni i šta želim da pokušam. Tako smo počeli da ulažemo više vremena u predigru i naučila sam šta je dobro - za mene i za njega. To je bilo otkrovenje. Ne samo da je to mnogo poboljšalo stvari između čaršava, već nas je i zbližilo kao par. Nažalost, naša veza je prekinuta 2007. godine, nakon što smo se rastali. Bilo je strašno biti samac i ponovo početi sa izlascima u 46. godini, ali seks nije bio jedna od mojih briga.

Poznavala sam svoje telo i mogala sam to da prenesem svom partneru. Imala sam više seksa u svojim 50-im nego u svojim 20-im - i bio je bolji! Postoji toliko dokaza koji pokazuju koliko je seks dobar za naše blagostanje. Moj prvi put možda nije ispunio moja očekivanja, ali sam dokaz da ako uložite vreme i trud u svoj seksualni život, može biti bolje - rekla je ona.

'Bila je to savršena romansa za letnji odmor'

Mihaela Lambert (49), koja je konsultant za ljubav i živi u Viltširu sa suprugom Stivom (58), konsultantom za golf, podelila je svoje iskustvo.

- Dok sam ležala u krevetu u naručju zgodnog muškarca, on mi je nežno šapnuo: 'Kako si? Da li uživaš u sebi?' Apsolutno opčinjena Klaudijom, mojom letnjom romansom, nisam imala srca da mu kažem da gubitak nevinosti sa njim nije tako prijatno kao što sam mislila da će biti, pa sam se samo osmehnula i ohrabrujuće klimnula glavom.

Godine 1992. počela sam da putujem Evropom sa prijateljem, pre nego što sam krenuo na fakultet. Fej je bila ta na koju su muškarci uvek pali. Imala je plavu kosu i dobru figuru, dok sam ja, niska, bila nevidljiva. To je bilo sve dok nisam upoznala Klaudija u Marbelji u Španiji. Sunčajući se na kamenu na plaži, primetila sam momka koji je surfovao na dasci u blizini.

Svaki put kad bi kružio u mojoj blizini, malo bi mi se približio. Bio je divan. Na kraju je doplivao do mene i počeli smo da razgovaramo. Sa 23 godine, Klaudio je bio pet godina stariji od mene. Polu Italijan, polu Nemac, govorio je savršeno engleski sa seksi akcentom i bio je na odmoru sa rođacima, odseo je u penthausu koji su posedovali njegovi roditelji. Kada me je pitao da li bih volela da večeram sa njim te večeri, nisam mogala da verujem da je zainteresovan za mene, ali sam bez oklevanja rekala da.

Te večeri smo imali romantičan obrok i poljubac, a zatim smo proveli narednih nekoliko dana zajedno u dugim šetnjama plažom i plesu u lokalnim klubovima. Ja sam ga upoznao sa Fejom, a on mene sa svojim rođacima. Fej je odlučila da želi da se preseli na našu sledeću destinaciju za putovanje, Klaudijevi rođaci su se vraćali kući, ali još nismo hteli da se rastanemo i dogovorili smo se da ću ostati sa njim u stanu njegovih roditelja još nekoliko dana.

Fej je odlučila da otputuje u Madrid, gde smo se dogovorile da se nađemo. Već tada sam znala da želim da Klaudio bude muškarac sa kojim ću izgubiti nevinost - on je bio prvi momak prema kome sam se tako osećala, iako sam znala da će mi slomiti srce kada budemo morali da se rastanemo. Iako nismo razgovarali o tome, pretpostavila sam da je, pošto je bio stariji, imao seks ranije. Prvi put kada smo spavali zajedno, možda i nije bilo fizički najprijatnije iskustvo jer sam bila nervozna, ali Klaudio je bio toliko nežan i pun ljubavi da nije bilo važno što nije bilo fantastično. Zato sam ga još više zavolela.

Nekoliko dana kasnije, oboje smo morali da napustimo Marbelju, ali ne žalim što sam tada izgubila nevinost. To mi je dalo osećaj samopouzdanja kakav ranije nisam imala i osećala sam se odraslijom. Bili smo u kontaktu tako što smo pisali nekoliko meseci, ali su onda prestale da stižu njegove poruke. Bila sam skrhana - tako sam pala na njega. Naravno, prebolela sam svoju prvu ljubav, a 1997. godine upoznala sam Džordža na putovanju na Mauricijus i dobili smo dvoje dece, Markusa koji sada ima 21 godinu i Majkla koji ima 13 godina - ispričala je ona.

'Zvali su me promiskuitetnim'

Poli Arouzmit (55) je direktorka marketinga koja živi u severnom Londonu i ispričala je svoju priču.

- 'Zar ne misliš da bi trebalo da imamo seks?' iznenada je izgovorio moj dečko. Besno sam pocrvenela - to je bilo poslednje što sam očekivala da će reći. Bio je januar 1984. godine i bili smo zajedno samo šest nedelja, nakon što sam ga zamolila da pođe sa mnom na koncert "Meat Loaf-a". Imala sam kartu viška i, pošto smo se poznavali iz škole, znala sam da je veliki fan. Bio je zabavan i ljubazan - i ja sam bila oduševljena.

Videvši koliko je njihova 17-godišnja ćerka zaljubljena, moji roditelji su zakazali pregled kod našeg lekara opšte prakse da započnem sa pilula,a. Ali ni tada nisam mislila da ćemo uskoro imati seks. Oboje smo bili nevini i nijedno od nas nije žurilo da podignemo našu vezu na viši nivo. Ali te noći je došao u moju porodičnu kuću nakon što smo se družili sa njegovim prijateljima, a gore u mojoj spavaćoj sobi odjednom je poželeo da to uradi. Nisam se osećala spremnim - ali kada bih, pitala sam se? Osim toga, da li je to velika stvar? Činilo se da svi u našem razredu to rade. To smo i uradili. Bilo je neprijatno, čak i bolno.

Malo je reći da nisam uživala u tome. Bilo je samo malo bolje kada smo pokušali ponovo sat vremena kasnije. Sutradan, kada sam otišala na posao u kafić, osećala sam se kao da se dogodilo nešto važno. Jedva sam čekala da razgovaram sa nekim o tome, pa sam sledeće nedelje otišala u stranu sa jednom od mojih prijateljica i rekala joj šta se dogodilo.

Imala je dečka godinu dana, pa sam mislio da je ona savršena osoba za razgovor. Nakon što sam joj rekala, njene oči su se raširile, odjednom sam shvatio da sam napravila veliku grešku. 'Šta si učinila?' promrmljala je ona. Tada sam saznala da ne vode svi ljubav. Pretpostavljala sam da će ovaj razgovor ostati privatan, ali očigledno su tračevi bili previše dobri da se ne prenesu dalje.

Tako su se narednih nekoliko nedelja ljudi smejali i šalili kad god bi me videli i davali mom dečku nadimak „Polifiler“. Tada sam bila stidljiv i mrzeča sam da budem u centru pažnje. Kada bi ušla u sobu, svi bi prasnuli u smeh i to je bila moja najgora noćna mora. „Ona je takva drolja“, čula bih ljude kako šapuću dok sam hodala niz hodnik. Osećala sam se bolesno. Nisam učinila ništa da zaslužim takav tretman.

Ali najgore je tek dolazilo. Posle mesec dana, svi prijatelji su me ostavili. Pomerili su klupe u razredu, a na školskom izletu u Skarborou provela sam sama sva tri dana. Počela sam da volontiram u školskoj garderobi, samo da ne bih morala da provodim vreme raspusta sama. Izgleda da je moj dečko mislio da preterujem koliko su stvari loše, a meni nije bilo prijatno da razgovaram sa roditeljima.

Pala sam na fizici i izgubila mesto na stomatološkom fakultetu. Osećala sam se manje vrednom i postala sam introvertiran. Posle 18 meseci moj dečko i ja smo raskinuli, iako smo još mesecima posle toga imali seks. Bilo je olakšanje preseliti se u Liverpul 1986. godine da studira zoologiju mora na univerzitetu. Prvi put je definitivno bio najgori period za mene, ali to nije imalo negativan uticaj na moj kasniji seksualni život. Ali kada bih mogla da se vratim u prošlost, odložila bih seks dok ne budem zrelija - opisala je Poli svoje iskustvo, piše The Sun.

