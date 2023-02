OTKAZALA VENČANJE, A ONDA SE UDALA ZA 24 GODINE STARIJEG: On ima godina koliko i njena majka, ljudi često misle da su OTAC i ĆERKA

Amanda Kenon (30) otkazala je venčanje sa svojom ljubavi iz detinjstva samo nekoliko dana pre ceremonije, a sve kako bi pronašla ljubav s muškarcem 24 godine starijim od nje.

Amanda je slušajući sopstvenu intuiciju završila s muškarcem koji ima godina koliko i njena majka. Zaljubila se na prvi pogled u Ejsa (54), radijskog di džeja, u leto 2017. Uprkos tome što je Ejs obećao da više nikada neće da se veže, ipak su se venčali u januaru 2021. i dobili dečaka. On je već otac dvoje dece, od kojih je jedno izgubio u julu 2020. zbog tragične saobraćajne nesreće.

- Život je prekratak da bismo bili nesrećni - kaže par.

Amanda, lični trener iz SAD, tvrdi kako nije svaka veza s razlikom u godinama "predatorska".

- Ljubav je ljubav, možeš da voliš puno starijeg ili mlađeg. Možda su se naše duše srele u nekom drugom vremenu. Znala sam ko je on, otišla sam do šanka i predstavila se. Razmenili smo brojeve i odmah smo se svideli jedno drugom - kaže Amanda.

Ejs je tada bio razveden i već neko vreme je živeo sam.

- Očito me odmah privukla njena lepota, ali znao sam da postoji velika razlika u godinama. Ni u najluđim snovima nisam pomislio da će se neko tako lep zanimati za mene - rekao je.

Amanda je neočekivano upoznala Ejsa nakon što je otkazala venčanje u aprilu 2017.

- U svojoj poslednjoj vezi nisam bila svoja, stalno sam se osećala poraženo i iscrpljeno. Otkazala sam venčanje jer sam u sebi znala da je to ispravno - priznaje.

Dvojac je odlučio da uživa jednog leta, i ubrzo nisu mogli da podnesu pomisao da prekinu pa je njihova veza postala zvanična.

- Kada izlazite sa starijim tipom, čudno zvuči kada kaže da ima devojku pa smo svima govorili da smo jedno drugome važni - rekla je. Ona njegovo samopouzdanje i poniznost pripisuje starijem dobu, tvrdeći da su mlađi dečaci nezreli. Ejs je vršnjak Amandine mame, koja ima 54 godine.

Par često mešaju i misle da su otac i ćerka, ali njima to nimalo ne smeta.

- Amanda je bila samo sedam godina starija od moje ćerke. Naše su razlike postale zabavnije od bilo čega drugoga, edukovala bi me o stvarima koje nisam znao - priča Ejs.

Komentatori su, između ostalog, optužili Amandu da je s njim iz koristi i govorili da njihova beba "neće biti u redu" zbog Ejsovih godina.

- To je potpuno neistinito, ali 90 posto komentara koje primamo su pozitivni - kaže Amanda.

U februaru 2020. Ejs je zaprosio u restoranu, nakon što joj je pustio pesmu, koju joj je napisao, kroz slušalice, prenosi Mirror.

- Stavio mi je slušalice i rekao da želi da poslušam nešto. Onda se sagao i zamolio me da se udam za njega - priča ona.

Par je imao intimnu ceremoniju na jamajčanskoj plaži sa svojom užom porodicom.

- Uopšte nisam osećala da donosim pogrešnu odluku, instinkt mi je govorio da je to ispravno - rekla je.

Bio je uzbuđen što će po treći put postati otac i ne brine ga što je ovaj put malo stariji.

- Imao sam 30 godina sa svojim prvim detetom i imaću 55 kada se ovo rodi. Puno sam mudriji i mislim da će to ići u moju korist. Amanda je tako energična, aktivna i zaposlena i pruža mi energiju - priznaje Ejs.

Iako dobija komentare da on neće još dugo biti u blizini bebe, Amanda se ne slaže s istima.

- Niste obećani roditeljima zauvek, on bi mogao živjeti do svoje 90. Ne brine me to što je stariji tata, možda će samo više dremati - rekla je.

Kako je Ejsova ćerka Pejton, tragično preminula u julu 2020. u saobraćajnoj nesreći, a Amanda i ona bile su tako bliske, koliko god da je bio slomljenog srca, to ga nije navelo da ne želi ponovno da ima decu.

Tragedija koja se dogodila s Ejsovom ćerkom ih je naterala da shvate kako je život kratak i da nikome nije obećan.

- Sve dok si srećan i niko nije povređen, u redu je živeti svoj život. Uvek slušaj svoj instinkt, ne želiš da doživiš 90 i gledaš unazad na svoj život razmišljajući šta ako... - poručili su.

