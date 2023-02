NIJE HTEO DA JOJ OPROSTI ŠTO JE "PUSTILA GOLUBA" PRED NJIM: Na internetu ga urnisali zbog toga što je rekao, a OVAKO SE PRAVDAO

Svako od nas žel da nas partner čuje i razume, da bude zainteresovan za ono što se dešava u glavi i što nam leži na srcu. Parovi koji odlaze na psihoterapiju kao najveći problem navode upravo nedostatak komunikacije u vezi. Međutim, nekim parovima jednostavno nema pomoći, jer jedna strana uporno odbija da čuje šta joj druga govori.

Pravu buru na društvenim mrežama izazvala je žena koja je anonimno podelila svoje iskustvo sa čitaocima Kidspota, otkrila je da je jednom prilikom "pustila goluba" pred mužem što on ne može da joj oprosti. I to je samo jedan od šokantnih detalja, koje je iznela u svojoj ispovesti, nakon čega su korisnici ove mreže osuli paljbu na njega i zahtevali da ga smesta napusti.

- Taj muškarac inače ne podnosi kada neko u njegovom društvu podrigne ili "pusti vetar". Jednom prijatelju je toliko zamerio što je slučajno podrignuo na večeri, da je na putu do kuće sve vreme pričao o tome.

Nakon što sam čula šta misli o tome, napravila sam "mentalni plan" kako bih držala pod kontrolom svoje telesne reakcije, vodila sam računa da mi se to ne dešava van kupatila ili u njegovoj blizini da me ne bi čuo - ispričala je.

Šta se dogodilo?

Jedne večeri desio joj se "peh" dok su ležali u krevetu, a on je burno odreagovao.

- Puštanje vetrova toliko nije ženstveno, to je nešto što žena ne bi treballo da radi, naročito pred svojim mužem - rekao joj je zgrožen njenim postupkom.

Ona je bila izuzetno posramljena a čak je i rekla da bi se stidela sebe da je to uradila i u kupatilu. Toliko je on imao negativan uticaj na nju.

Narednog jutra mu se izvinila, ali to nije imalo nikakvog efekta:

- Iako je tada prihvatio moje izvinjenje, otkako se sve dogodilo stalno me podseća na to na različite načine kao da mi drži lekciju i brine se da to neću ponovo uraditi.

Žena je sve ispričala prijateljici koja je odmah prekorela njenog muža i stala na njenu stranu, govoreći joj da su to osnovne fiziološke potrebe.

- Iako razumem da za mnoge ljude, poput moje prijateljice, podrigivanje i ispuštanje vetrova pred partnerom nije velika stvar, za mog muža jeste. To je stvarno jedina stvar koja je problematična i dok drugi mogu da kažu da nije važna, za mene jeste, zato što moj suprug kojeg volim i koji je na sve druge načine tako divan, misli tako - dodala je.

Društvena mreža se doslovno usijala, a komentari su samo pljuštali. Niko ne odobrava potez njenog supruga, a ovo su samo neki od komenatara.

"Vreme je da ostaviš svog supruga. To je normalna telesna funkcija i nikako ne bi smela da je kriješ ili da se stidiš svog postupka zbog njega", "Mojoj ženi i meni je to sasvim normalno, kao što bi i trebalo da bude. Razmisli želiš li stvarno da budeš s njim u braku", poručili su joj čitaoci.

