ISPOVEST MARIJE IZ BEOGRADA KOJA RADI NAJGROZNIJI POSAO: Morala sam da ih IZBACIM IZ SALONA kada je zatražio da mu dopustim OVO!

Poznato je da su frizeri svojim klijentima skoro kao psiholozi, svačega se naslušaju, ali ono što se može čuti po kozmetičkim salonima je neverovatno. Marija, kozmetičarka iz Beograda, podelila je nezaboravna iskustva iz salona.

Izlete golubić

foto: Profimedia

- U salon je došla starija gospođa i želela je depilaciju nogu i intimne zone. Noge smo uradili bez problema, ali kada sam joj intimnu regiju premazala voskom i povukla ga, žena je gromoglasno prdnula. Rekla je "uuupss", bilo joj je jako neprijatno, izvinila se, a ja sam joj, iako sam htela u zemlju da propadnem, rekla da je to sasvim normalno i da se nekim ženama to dešava. Što baš i nije bilo tačno, ali htela sam da joj olakšam tako neprijatnu situaciju. Ponovo sam stavila vosak, povukla i salonom je opet odjeknuo još jedan rafal. Pitala sam gospođu da li želi da nastavimo, ona je onako sva crvena u licu od sramote, rekla da želi i da joj se to stalno dešava. Naime, objasnila mi je da tokom depilacije toliko stegne mišiće karlice, da tako napravi pritisak na debelo crevo i da gasovi izlaze potpuno nekontrolisano. Gospođa me pitala da li mi smeta, ja sam rekla da mi ne smeta i nastavile smo da radimo uz svu propratnu buku. Ona i dalje dolazi kod mene, i dalje ispušta gasove tokom depilacije intimne regije, ali smo se dogovorile da kada zakaže terimn, u salonu ne bude nikoga od klijenata.

Zovite Hitnu pomoć

foto: Profimedia

- Devojka je želela depilaciju nausnica. Stavila sam joj vosak, povukla ga i bukvalno pet sekundi nakon toga, njoj su usta počela da otiču, otok se toliko brzo širio, da joj se zatvorilo i desno oko, a počela je i teško da diše. Ja sam se zaledila od straha, ali moje koleginice bile su pribranije, pozvale su hitnu pomoć i ispostavilo se da je devojka bila alergična na bebi puder, koji sam joj stavila na nausnice pre voska, a da to i nije znala. Srećom, sve se dobro završilo.

Seksualna terapija

foto: profimedia

Najbizarniji zahtev koji sam imala za ovih 17 godina koliko radim kao kozmetičarka, bio je od jednog bračnog para. Naime, došli su zajedno, ona je htela brazilsku depilaciju, a on je želeo da gleda. Ja to nisam želela da prihvatim. Pokušavali su da me ubede, ali je meni to bilo neprihvatiljivo. Sledećeg dana ta žena je došla sama, objasnila mi da njen suprug voli da gleda njenu vaginu tokom depilacije jer ga to seksualno uzbuđuje. Ljubazno sam joj se zahvalila i rekla da ne mogu da pristanem na to, a ona me pitala da joj preporučim salon u kome rade "liberalnije" kozmetičarke. Da li je to bila neka njihova "glupa fora" kojoj su se kasnije slatko smejali ili ne, nikada nećemo saznati. Znam samo da meni uopšte nije bilo smešno.

(Kurir.rs/Žena)

Bonus video:

04:06 GLEDAO SAM KAKO SE RUŠI ZGRADA OD 9 SPRATOVA! Jeziva ispovest iz Turske: 30 ljudi živo zatrpano, deca su vikala NEMAMO VAZDUHA