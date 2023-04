NEKAD JE RADILA NA ŠTANDU, A DANAS JE BOGATAŠICA: Neverovatan uspeh postigla samo zahvaljujući DONJEM VEŠU, a evo šta je uradila!

Majka dvogodišnje devojčice, Dajana Hjuston (42) iz ​​Londona, osnivačica je i direktorka luksuznog brenda ženske odeće i donjeg veša, za koji se očekuje da će do kraja godine ostvariti sedmocifreni prihod godine, piše The Sun.

Od lansiranja brenda 2011. godine, holivudska odeća inspirisana luksuzom privukla je brojne poznate ličnosti, uključujući Hejli Biber, Kendal Džener, Naomi Kembel, Kejt Mos i Margo Robi. Stoga nije lako poverovati da je Dajana osnovala kompaniju sa samo 200 funti (oko 226 evra), koje je uložila u materijal i osnivanje prodavnice, i da ju je osnovala po principu da sve rade „žene za žene".

- Uvek sam volela vintidž i neke od mojih tetaka koje su radile u vintidž radnjama uvek bi mi donele zanimljive vintidž komade - rekla je Dajan, koja je svojevremeno studirala pravo na Univerzitetu u Glazgovu, ali nije trebalo dugo da shvati da je njeno srce zapravo u modi. industrija.

- Počela sam da se bavim modnim stajlingom i pohađam honorarni kurs kod jedne gospođe koja je radila na stajlingu kraljevske porodice. Uzela me je pod svoje i naučila kako da pravim platno tradicionalnom tehnikom, tako da izgleda starinski - kaže ova poslovna žena.

Dodaje da je uživala i počela je da proizvodi nekoliko komada donjeg veša i haljina inspirisanih vintidžom za privatne kupce. Kada je njen prvi poduhvat prošao dobro, 2008. godine Diane je odlučila da iznajmi štand na Portobelo Marketu, gde je prodala sve što je do tada napravila.

- Počelo je tako što sam uložio pomenutih 200 funti ušteđevine u tkanine i štand. Koristila sam tkanine za pravljenje dezena i napravila nekoliko vintage komada na svojoj šivaćoj mašini – priča. Kako je vreme prolazilo, štand je privlačio sve više pažnje, pa je Dajana počela da shvata da postoji potencijal da se priča proširi.

- Bilo je dana kada sam brutalno rano ustajao da bih sve obavio, ali onda sam počeo da shvatam da do kraja dana nemam više materijala. Dobijao sam mnogo upita od medija i ljudi koji su kupovali u Londonu. To interesovanje i broj porudžbina koje su stizale su me navele da pomislim da mogu da uradim nešto veće - kaže ona.

Zato je odlučila da se fokusira na izgradnju sopstvenog biznisa, pa se preselila u zajednički studio sa prijateljima koji su joj pomagali da šije odeću tokom cele noći.

- Pošto sam dobila toliko porudžbina, radili smo ih zajedno. Ali onda je Princeza fondacija odlučila da se uključi i pomogne mi da finansiram sledeću narudžbu, što je značilo da možemo da počnemo da radimo sa malim proizvodnim jedinicama. Bio je to vrlo planiran rast – priča.

Kako su porudžbine i zalihe nastavili da rastu, Dajana se na kraju preselila u svoj prostor i zaposlila šest ljudi, zajedno sa nekoliko drugih saradnika koji su radili kao 'slobodnjaci' za nju. I tako, tri godine nakon što je prodala svoju prvu odeću na pijaci, zvanično je osnovala brend Gilda & Pearl 2011. godine.

- Prvi proizvod je bio 'Kako se udati za milijardera'. Bila je to kolekcija inspirisana starinskim glamurom, u kombinaciji sa modernim britanskim izrazom. Ubrzo su usledile i druge kolekcije. Prve dve godine smo se fokusirali samo na donji veš, a nakon toga smo dodali haljine i odeću - kaže Dajana.

Sada kompanija prodaje sve, od korzeta preko bodija do pidžama i mantila. Gilda & Pearl trenutno prodaje na veliko luksuznim prodavnicama u Velikoj Britaniji i SAD, uključujući Harrods i onlajn maloprodaju Farfetch, a cilj je da ove godine dostigne sedmocifrene prihode. Dodaje da su joj poznati modeli i glumice koje su nosile njene komade značajno pomogle, što je bila velika pomoć brendu da pronađe više kupaca. Što se tiče najprodavanijeg odevnog predmeta, Dajana kaže da je to 'sve sa perjem'. Dodaje da se trudi da podrži ljude koji i danas čuvaju drevno umeće u pravljenju odeće, pa tako rade sa tkačicom iz Francuske koja pravi starinsku čipku iz 19. veka.

Takođe, nije masovna proizvodnja, sve se radi samo na pet-šest mašina za šivenje i često se dorađuje ručno, tako da Dajanu ne čudi što su njeni kupci uglavnom ljudi koji znaju šta je kvalitet, a vole da znaju da su određeni principi vezano za zaštitu ljudskog dostojanstva i zaštitu planete.

Svi proizvodi su proizvedeni u Velikoj Britaniji, a prihod rado vraćaju lokalnoj zajednici, zaključuje Dajana. Takođe je izdvojila nekoliko saveta za uspeh:

Slušajte savetnike od poverenja i proverite činjenice koje su važne za vaše poslovanje.

Ne možete sve sami - izgradite dobar tim.

Čitajte i istražite sve što možete - poslovne knjige, industrijske knjige, stvari koje možda uopšte nisu relevantne...

Pokretanje biznisa koji će biti uspešan znači da treba da razmišljate drugačije od drugih.

Funkcioniše u oba smera - negujte dobre odnose sa kolegama, saradnicima, kontaktima, klijentima i pristalicama, potrebna vam je mreža ljudi.

(Kurir.rs/24sata.hr)

