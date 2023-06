AKO VAŠ PARTNER SPAVA U OVOM POLOŽAJU MOŽDA VAS VARA: U toj pozi oseća se menjak intimnosti i dobra je da sakrije miris druge žene

Istraživanja su pokazala da položaj otkriva kvalitet i sabilnost u vašim partnerskim vezama, odnosno ako ste nedavno promenili tu naviku, to može ukazivati na probleme u intimnom odnosu.

Okrenuti leđima, bez dodirivanja

Čak 34 odsto parova kaže da spavaju svaki na svojoj strani kreveta i okrenuti leđima jedno drugom. Stručnjaci kažu kako se to može povezati i s osećajem sigurnosti u vezi, zbog čega nema potrebe da se preterano iskazuje privrženost.

To je prihvatljivo objašnjenje u većini slučajeva, no ako ste nekada spavali čvrsto priljubljeni, a odjednom ste se razdvojili u krevetu, to treba biti znak za uzbunu. Naime, stručnjaci kažu da je to jedan od najpopularnijih položaja spavanja kad je jedan od partnera neveran.

To se objašnjava podsvesnim osećajem da se ne želi previše približiti drugom partneru kako ne bi prepoznao znakove prevare, na primer osetio miris tuđeg parfema, video ugriz na vratu i slično. Ukratko: obratite pažnju i na ostale znakove nevere, na primer napuštanje prostorije radi razgovora na mobitel, sms poruke u „gluvo“ doba, tuširanje odmah po dolasku kući, piše Dejli mejl.

