ZBOG NASTRANIH INTIMNIH ODNOSA ŽIVOT JOJ SE PRETVORIO U PAKAO: Bila sam srećna kada je to predložio, ali sada ne znam šta da radim

Zbog problema u vezi jedna je 29-godišnjakinja odlučila da potraži pomoć savetnice za muško-ženske odnose, jer se sada već plaši za sebe.

Napisala joj je sledeće: "Kada je moj partner predložio da začinimo vezu sa sado-mazom, bila sam presrećna zbog toga, ali sada njegovi zahtevi za nastranim intimnim odnosima postaju ekstremniji, a ja se osećam iskorišćeno i nevoljeno." Evo kako se ona oseća.

Savetnici je opisala njihovu priču:

- Zajedno smo pet godina. Ja imam 29, a on 31. Uvek je imao visok libido, kao i ja, pa za prvih nekoliko godina naše veze mogu reći da je naš intimni život bio sjajan. Imali smo odnose celoj kući - u kuhinji, kupatilu, dnevnom boravku i dvorištu - ali i na opasnijim mestima, poput lokalnog parka i na plaži, rekla je ona.

Nije mu trebalo mnogo da pokrene strast iako je, iskreno je napisala, ponekad želela da bude malo nežniji i da se prepusti malo više predigri.

- Pre otprilike godinu dana pitao me može li me vezati i udarati raznim predmetima. Pristala sam na to. U početku je bilo dobro jer sam prilično uživala u tome, ali onda je hteo da pređe na viši nivo. Počeo je da me vezuje tako čvrsto da bi mi prekinuo cirkulaciju u rukama i nogama. Toliko bi me udario da je ostavljao tragove i čupao me za kosu. Kad sam mu rekla da se zbog toga osećam neprijatno, durio se i ponašao kao da sam dosadna. Ne volim bol ni opasnost i ne razumem zašto, ako me voli, želi da radi stvari koje ja smatram neprijatnim. Ponekad samo želim da vodim ljubav, ali čini se da on želi samo intimne odnose koji su opasni ili neuobičajeni. Zbog svega toga imam osećaj kao da on želi fizičko zadovoljstvo, a ne mene, objasnila je savetnici.

Partner prešao granicu

Jednom probati opasnije intimne odnose, često ljudima ne bude dovoljno. Savetnica joj je na to odgovorila:

- Kad neki ljudi jednom iskuse opasne intimne odnose, često ga moraju dovesti do krajnjih granica kako bi im se i dalje činio uzbudljivim, ali, iako ste pristali na avanturizam, niste pristali na povređenost. Vaš partner je pomerio granice predaleko. On je i sebičan i vređa vas, poručuje ona i dodaje:

- Morate da budete jasni u vezi sa svojim osećanjima i reći mu da njegova potreba za nastranim intimnim odnosima kvari vaš odnos. Ako on ne želi da poštuje vaše želje ili ne pristaje na kompromis, onda možda treba razmisliti o raskidu veze, piše The Sun, a prenosi Net.hr.

