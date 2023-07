OČEVA JE LJUBAV PREGOLEMA! Jedan tata naterao ceo sve da grca u suzama: Odveo ćerku do oltara i održao emotivan govor (VIDEO)

Privrženost i ljubav ćerke i očeva naširoko je poznata. Od samog rođenja, one postaju njihove mezimice i ono najvrednije što imaju. Međutim, mezimice u nekom trenutku njihovog života porastu i dođe trenutak kada ih otac mora odvesti do oltara gde ih čeka neka nova osoba - njen izabranik.

Koliko emotivno to može biti za roditelja, najbolje pokazuje snimak jednog oca čiji je govor rasplakao ljude širom sveta.

foto: Shutterstock

Kajli Jeo, devojka koja je inače poznata po tome što je 2017. godine ponela titulu Mis Singapura, objavila je nedavno na svom TikTok profilu video snimak sa svog venčanja u kome se može čuti govor njenog oca budućem zetu, nakon što ju je odveo do oltara. Snimak je do sada skupio više od 10. miliona pregleda.

foto: Shutterstock

Reči njenog oca upućene mladiću koji će za ubrzo postati njegov zet, nadaleko su se čule, jer su pokazale zapravo kolika može biti ljubav između roditelja i deteta.

Držeći ruke svoje ćerke i zeta, otac je rekao:

"Predajem ti svoju dragocenu ćerku. Znam da je mnogo voliš i zato želim da razmisliš kako ćeš je čuvati i uvek stavljati na prvo mesto, u svakoj mogućoj situaciji.

Želim da se pomolim za tebe i moju ćerku, da tvoja ljubav prema njoj bude večna, da vas Bog uvek obasjava i pruža sreću i zdravlje, da vas uvek natera da se nađete na prava mesta i u pravo vreme u svim vašim planovima. Neka je Bog uvek sa vama!

Ali ako jednog dana dođe do promena u tvom srcu i ti prestaneš da je voliš, molim te nemoj da je povrediš, samo mi je vrati. Samo mi je vrati", izgovorio je otac kroz suze.

Nakon ovog dirljivog govora, njegov zet Danijel Vongzi zajecao je i rekao:

"Hvala ti na svemu, to da ću prestati da je volim, to se neće desiti", odgovorio je on.

Svi pristuni gosti pohrlili su za maramicama brisući svoje suze nakon dirljivog govora, a suze nisu izostali ni kod mladoženje i mlade, koji su u jednom trenutku čak i vodu zatražili kako bi došli sebi.

foto: Shutterstock

Rasplakao je ceo svet

Komentari korsnika TikToka ređali su se ispod ovog videa jedan za drugim, a svi su se složili da je svaka devojka srećna ukoliko ima takvog oca i ako uspe da nađe takvog supruga.

"Ovo nije normalno, plačem već 10 minuta", "Ja ne plačem, ti plačeš", "Blago tebi kad si rasla uz ovako divnog oca", "Otac sam dve male devojčice, isto ovo bih rekao da se sada udaju, razumem ga", "Zbog ovog videa, nedostaje mi moj otac", "Ne, tvoj tata nije samo tebe rasplakao, rasplakao je ceo svet!", "Da sam ja bila na tom venčanju, otišla bih kući po novu šminku, jer sam upravo prolila reku suza". "Ovo je prvi put da plačem uz neki TikTok video", bili su samo neki od komentara ispod Kajlinog videa.

