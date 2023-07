SAKRIJ STOMAK, NIKAKO NE SMEJU VIDETI DA IMAŠ SALO! Draganu brutalno satiru na društvenim mrežama, a ona im svaki put zapuši USTA

plus sajz model

Dragana Dukuljev je naš poznati plus-sajz model i kako se gotovo celog života suočava sa zluradim komentarima "iz dobre namere" na račun svog izgleda, ona dugo na Instagramu bez zadrške govori na sve teme koje se tiču prihvatanja svog tela, reagovanja na neprimerene izjave, zatim hrabri svakog ko se oseća manje vrednim zbog toga što ne izgleda po postavljenim standardima lepote i dobija mnogo pozitivnih reakcija zauzvrat.

Sada je želela da skrene pažnju na, kako sama ističe, opsesiju koju ljudi imaju kada je stomak u pitanju, pa stoga nemaju meru prilikom upućivanja kritika i "saveta".

"Priča se mnogo o prihvatanju celulita, strija, butkica i sličnog, ali nekako stomak je još uvek na udaru. Zašto? Toliko puta sam čula: "Pa ti nisi debela, nemaš stomak." Ili, pak, sa druge strane: "Premale su ti grudi za toliki stomak, ugradi silikone da to izbalansiraš". Ummm, je l' smo mi u Simsu?". A vidim da je toliko vas doživelo da čuje "Samo skini taj stomak i top". Dobro je da imaš velike grudi pa ti niko neće gledati u stomak". Joj, si ti to trudna? Nisi? Onda uvuci taj stomak". "Fuj, pokrij se". Često sam dobijala i komentare kako nije prikladno da se ja sa tolikim stomakom slikam u crop-top majici ili donjem vešu", započinje Dragana svoje zapažanje o komentarima u vezi sa stomakom.

Smatra da je koren takvog stava u vaspitanju u detinjstvu.

"Od malena smo učene da UVLAČIMO stomak. Da ne sedimo tako da se on preklopi i izgleda veće. Da ne oblačimo usko ako nemamo trbušanjke. Šta je sa ljudima i sa OPSESIJOM stomakom? Od kada je imati stomak krivično delo? Zar nismo svi već upućeni u to da je normalno imati stomačić koji se pomera sa nama? Kožu? Rolnice? Stvarno ne mogu da verujem da neki to još uvek ne razumeju. Molim te, NE SLUŠAJ IH! Tvoj stomačić tebe voli zato voli i ti njega", završila je Dragana svoje izlaganje na Instagramu, a onda je pitala veliki broj svoji pratilaca sa kakvim su se oni pričama i komentarima susretali?

"Skinula 40 kg, ostao mi je stomak još uvek. Uporno mi ljudi govore "eh, još samo stomak sredi" i preporučuju vežbe za trbušnjake. Kad krenem objašnjavati da mršavljenje ne funkcioniše tako, često me tretiraju kao da izbegavam raditi te vežbe iz ljenosti, uprkos svom napretku do sada. Nećemo se lagati, jeste mi kompleks, pogotovo jer ima i viška kože, a komentari jako bole", napisala je jedna devojka.

Druga kaže da se ne obazire na komentare, već da radi po svojim nahođenjima i merilima.

"Meni govore da imam lep stomak! Oduvek sam ga volela! Nisam nikada imala trbušnjake, ali bio je ravan i zategnut... Do porođaja. Sada mi je neudobno jer nisam navikla, ali nisam isfrustirana. Štaviše, mužu sam ovako lepša. Ipak, volela bih da ga smanjim - do mene je, drugi šta kažu - ne zanima me".

"Sve što je prirodno je dobro, nametnut nam je ideal žene sa proporcijama: zategnuto - namazano", pisala je treća.

Četvrta je pokušala da se našali. Uspešno ili ne - procenite sami.

"Meni moj dobro dođe kad na primer gledam film, pa stavim grickalice na njega. A mogu i da mažem palačinke na njemu isto".

Pored toga, mnogi su Draganu pohvalili da izgleda prelepo.

A kakav je vaš stav u vezi sa ovom temom? Pištite nam u komentarima.

