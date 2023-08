RADILA SA 40.000 RODITELJA, A OVO JE NAJVEĆA GREŠKA KOJU PRAVE: Dete će postati vaš NEPRIJATELJ ako pokušate da isterate svoje

Australijanka Džen Mjuir je socijalna radnica i edukator za roditeljstvo, ali i mama četvoro dece, a tvrdi da je tokom karijere radila sa više od 40.000 roditelja.

Iz svog bogatog iskustva i brojnih primera u praksi naučila je mnogo, a tvrdi da je najveća greška roditelja kada deci prete kaznom. To dovodi do nepotrebnih sukoba i opterećuje vezu roditelja i deteta.

Džen kao majka četvoro dece odlično razume sve izazove sa kojima se savremeni roditelji suočavaju, a i sama je mnogo puta podlegla uobičajenoj roditeljskoj taktici, odnosno pretnji da će sinovima nešto oduzeti ili zabraniti ako je ne poslušaju. Ipak, takva taktika uglavnom ne funkcioniše kako treba.

Umesto toga ona preporučuje metode "kada" i "tada" koje menjaju perspektivu, odnosno deci se predlaže nagrada kada izvrše neki zadatak, a ne kazna ako ga ne izvrše.

Umesto pretnji i kazne primenite metod "kada i tada"

"Vaše dete vas neće poslušati ako pretite da ćete im oduzeti Nintendo svaki put kada mu je soba neuredna. Deca jednostavno nisu predodređena da sarađuju sa vama sve vreme. Oni bi trebalo da pomeraju svoje granice i ponekad je za njih bunt način da nam daju do znanja da se bore da regulišu svoje emocije", kaže ona.

Džen je objasnila zašto deca uvek pogrešno shvataju pretnje, te je dala savet šta raditi umesto toga.

"Ako promenite svoje reči i kažete: "Kada uradite ovo, tada možemo da imamo to i to", to je pozitivniji pristup, direktniji je i daje mnogo veće šanse za uspeh. Dakle, kada vaše dete uradi ono što je potrebno, onda može da uradi ono što ono želi. Na primer: "Kada se obučeš, onda možeš da se igraš svojim igračkama" ili "Kada uradiš domaći zadatak, onda možeš da gledaš TV"", istakla je ova socijalna radnica.

"Problem sa pretnjama jeste taj što nas stavljaju u opoziciju sa našim detetom, stvarajući atmosferu stalne borbe, ali metod "kada i tada" i dalje postavlja granicu, ali dovodi do manjeg otpora", zaključuje Džen.

(Kurir.rs/BlicŽena)

