PLAĆALA SAM SVIMA TURE PIĆA, SAMO DA ME NE BI OSTAVILI SAMU! Ispovest alkoholičarke: Toliko sam pila da sam se jednom onesvestila!

Britanska novinarka Ketrin Renton ispričala je kako je za 15 godina potrošila više od 57.000 funti (65.850 evra) na piće zbog zavisnosti od alkohola. Ona je za Dejli mejl ispričala kako je prestala da pije i koliko je uštedela. Ovo je njena priča:

- Iznenadili su me nedavni rezultati iz 'Alcohol Change UK' da prosečan Britanac potroši £62,899 (€72,665) na piće tokom svog života. "To ne može biti tačno", pomisila sam. Zato sam pokušala da procenim svoju potrošnju - i bio sam užasnuta kada sam shvatila da sam potrošila više od 57.000 funti na alkohol za samo 15 godina. I nije bilo teško doći do tog broja. Sada imam 41 godinu. Kao i mnogi, počela sam da pijem u tinejdžerskim godinama. Sa prijateljima sam skupljala novac za najjeftiniju flašu vina.

Ozbiljnije sam počela da pijem kada sam otišala na koledž, u dvadesetim godinama. Izlazak tri do četiri puta nedeljno značio je da sam više trošila na piće nego na hranu. Bilo je znakova da sam preterala, ali sam odlučio da ih ignorišem. Propuštala sam predavanja zbog mamurluka. Preživljavala sam od grickalica i sendviča. Kada sam 2006. napustila koledž i počela da radim, imala sam više prihoda da finansiram svoje izlaske. Tada sam prešala na neka skuplja pića.

Često sam plaćala runde prijateljima, kada nisu mogli, samo da ne odu kući i ostave me samu. Jedva sam zarađivala 20.000 funti godišnje, ali bih i dalje često plaćala skupe boce šampanjca. Tokom svojih 20-ih sam se napila do te mere da sam se onesvestio. Do kraja svojih 20-ih nagomilao sam oko 15.000 funti (17.329 evra) duga po kreditnoj kartici, od čega sam većinu trošila na noćne izlaske. Koristila sam alkohol za sve prilike – i kada sam bio srećan i kada sam bio tužan. Ali kada sam napunila 30 godina, mamurluk mi je doneo užasan strah. Izgubila sam majku, a moje piće je eskaliralo da bih se izborilo sa tugom.

Počeo sam i sama da pijem. Sa 35 godina shvatila sam da je alkohol neverovatno štetan za moje mentalno zdravlje. Mrzela sam osobu u koju sam se pretvarala kada sam pila. U januaru 2017. zakazala sam pregled kod svog lekara opšte prakse. Predložio mi je da odustanem od alkohola na mesec dana da vidim da li će se moje mentalno zdravlje poboljšati.

U roku od dve nedelje, moja anksioznost je počela da jenjava i moj san je bio neometano prvi put u godinama. Preuzela sam aplikaciju za praćenje trezvenosti. Kada sam proslavila svoj prvi mesec bez alkohola, proverila sam aplikaciju i shvatila da sam uštedela 325,50 funti (376 evra). Preselila sam se kod oca u ranim 30-im jer nisam mogao da priuštim da otplatim dug po kreditnoj kartici i kiriju.

(Kurir.rs/24sata.hr)

