RODITELJI SINU (12) IZ ŠALE URADILI DNK TEST: Rezultati koje su dobili ostavili su ih u ŠOKU, a još jedan par je upleten u priču

Dona i Vaner Džonson odlučili su da kupe komplet za DNK test iz zabave, ali mesec dana kasnije rezultati testa su okrenuli njihov svet naglavačke. Njih dvoje su ubrzo saznali da njihov tada 12-godišnji sin, koji je začet u klinici za veštačku oplodnju, nije Vanerovo biološko dete.

Ispostavilo se da je na klinici za vantelesnu oplodnju došlo do 'zabune' i da je Donina jajna ćelija oplođena spermom nepoznatog donora. U intervjuu američkoj televizijskoj stanici ABC4, Vaner Džonson je rekao da nije razumeo šta se dogodilo kada je pročitao rezultate testa.

- Kada sam pogledao rezultate testa, video sam ime svoje supruge pod imenom majke, a pod imenom oca - nepoznato - i pomislio sam u sebi: 'kako to misliš otac nepoznat' - izjavio je on.

- Ja sam mu otac - dodao je.

Vaner i njegova supruga Dona odlučili su se za tretmane vantelesne oplodnje (veštačka oplodnja) 2007. godine, pošto nisu mogli sami da zatrudne drugo dete. Dona je rekla da je shvatila da nešto nije u redu kada su rezultati pokazali da je njihov stariji sin polubrat mlađem. Zbog testa su otkrili da je Donino jaje slučajno oplođeno tuđom spermom tokom procesa veštačke oplodnje.

- Shvatate da postoji mogućnost da se tako nešto desi, ali vam ne pada na pamet da bi to moglo da se desi i vama - rekao je Vaner.

- Posle otkrića, bilo je mnogo različitih emocija kroz koje smo morali da proživimo zajedno, ali ljubav prema našem sinu se nikada nije promenila - rekao je on.

Sinu su to rekli tek posle godinu dana, kada su odlučili da potraže njegovog biološkog oca. Nakon što je uspešno pronašao donatora, Vaner ga je kontaktirao i otkrio istinu u, kako je rekao, „najluđim razgovoru u njegovom životu“, piše LAD Bible.

Ispostavilo se da je dečakov biološki otac sa partnerkom došao na kliniku istog dana kada i oni. Oba para su odlučila da podnesu tužbu protiv klinike za plodnost.

- Ovo kroz šta prolazimo je neverovatno - rekao je Vaner.

- Mislili smo da će, pošto prolazimo kroz sve, on biti ljubazniji i da će s nama komunicirati sa više obzira, ali to uopšte nije slučaj - rekao je on, misleći na kliniku koja je napravila ovu neverovatnu grešku.

(Kurir.rs/24sata.hr)

Bonus video:

00:31 Isplivale šok informacije iz prošlosti Ilde Šaulić, Nataše DNK i Zorana Pejića Peje