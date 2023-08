MUŽ JOJ JE BIO STRAŠNO BOLESTAN, KADA SE DESILO PRAVO ČUDO! Lekari su mislili da su ŠANSE za to gotovo NULA: Sve se promenilo!

"To se zove ljubav", rečenica je kojom svet opisuje Donu i Darena Kird, bračni par čija je priča doprela do miliona ljudi. Daren Kird (51) je bolovao od policistične bolesti bubrega, a njegova supruga Dona žrtvovala je svoj bubreg za njega. Par se oporavlja od transplantacije koja je obavljena u julu, ali već ističu da je to potpuno promenilo njihove živote.

Gospođa Krid, koja radi kao menadžerka hotela, kaže da je donacija organa "najveći poklon" koji možete da date voljenoj osobi. Njenom mužu dijagnostikovana je bolest bubrega pre 12 godina, ali je i pored toga mogao da živi relativno normalno, sve dok mu na kraju funkcija bubrega nije pala na 19 odsto, zbog čega je uskoro trebalo da krene sa dijalizom.

foto: Printscreen/Instagram

Specijalisti iz Opšte bolnice u Lesteru savetovali su mu da počne da traži donora. Ipak, kada se nekoliko članova porodice Krida dobrovoljno prijavilo da se testiraju, ispostavilo se da je jedino supruga bila odgovarajući donor.

- Nisam se mnogo nadao da ću uopšte naći donora, ali da se ispostavi da mi Dona odgovara je neverovatno. Lekari su nam rekli da su šanse da budemo par jedan prema 22 miliona. Iskreno, imali smo veće šanse da dobijemo na lutriji - kaže Daren Krid, koji radi kao kuvar.

- Iskreno, nismo mislili da ću biti odgovarajući par jer su šanse tako male, ali svaki test na koji smo se vraćali, pokazivao je da se poklapamo. Nismo mogli da verujemo - kaže Dona Krid i dodaje da ima osećaj kao da joj se ponovo vratio muž kako je izgledao pre 25 godina.

foto: Printscreen/Instagram

- Njegovo zdravstveno stanje je imalo veliki uticaj na naš život. Nismo mogli da radimo ništa. Čak je i razgovor bio izazov. Sada je razlika neverovatna.

Gospođa Krid sada poziva i druge da razmisle o donaciji organa.

- Sjajno je kada možete da uradite ovako nešto za svog muža, člana porodice ili čak i potpunog stranca. To je tako dragocen poklon, a potrebno je da izdržite nedelju dana nelagodnosti - kaže Dona.

(Kurir.rs/MONDO)

Bonus video:

01:01 KAMERE KOJE ĆE POLICAJCI IMATI SU DONACIJA AMERIKE Radenković obelodanio: Ovako će izgledati procedura, očekivanja su velika!