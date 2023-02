GEST VREDAN DIVLJENJA: Metalika donirala 250.000 $ za pomoć ŽRTVAMA ZEMLJOTRESA u Turskoj i Siriji! Evo šta poručuju članovi benda

Legendarni hevi metal bend Metalika doniraće 250.000 dolara, odnosno nešto više od 230.000 evra, humanitarnim organizacijama Direct Relief i World Central Kitchen, koje pružaju pomoć na područjima pogođenim zemljotresima u Turskoj i Siriji.

Direct Relief osigurava medicinsku opremu, dok World Central Kitchen radi na pripremi više od 125.000 obroka dnevno u regionu. Donacija dolazi iz njihove neprofitne organizacije, fondacije All Within My Hands, koju je legendarni bend osnovao 2017. godine s ciljem podrške borbi protiv gladi, obrazovanju i drugim dobrotvornim akcijama širom sveta.

U zvaničnoj izjavi povodom donacije za Tursku, članovi benda su poručili: "Nedostaju nam reči kojima bismo opisali razaranje u južnoj Turskoj i severnoj Siriji. Zemljotres magnitude 7.8 pretvorio je ceo region u ruševine. Broj mrtvih i dalje raste. Dve partnerske organizacije, fondacije All Within My Hands, Direct Relief i World Central Kitchen, rade na terenu i pružaju medicinsku pomoć i hranu žrtvama ove katastrofe. AWMH daje 125.000 dolara bespovratnih sredstava svakoj organizaciji kako bi podržao njihove napore."

Često doniraju novac

Metalika je prethodno donirala 45.000 evra dobrotvornoj organizaciji koja se stara o beskućnicima sa sjedištem u Mančesteru pre njihovog nastupa na stadionu Etihad 2019. godine, a 27.000 evra dvema dobrotvornim organizacijama u Londonu, City Harvest London i Magic Breakfast, uoči njihovog nastupa na stadionu Twickenham.

foto: AP

Članovi benda po pravilu uvek doniraju novac lokalnim humanitarnim organizacijama tamo gde održavaju svoje koncerte tokom turneja. Na primer, u junu 2018. dali su ceo svoj novac od nagrade Polar Music, 96.000 evra, trima švedskim dobrotvornim organizacijama. Kad su šumski požari harali Kalifornijom u novembru 2018. godine, Metalika je donirala 95.000 evra za pomoć vatrogascima.

Svakog decembra Metalika održava i poseban godišnji koncert pod nazivom Helping Hands u Kaliforniji, kojim takođe pune račun svoje humanitarne fondacije.

(Kurir.rs/ Index.hr)

