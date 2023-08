ISTAGRAMUŠU IZBACILI IZ TRŽNOG CENTRA: Došla u minijaturnoj suknji sa SRAMNIM DEKOLTEOM i tvrdi da nije kriva jer ima VELIKE GRUDI

Instagram ličnost Džaina Lima koju prati oko pola miliona ljudi na ovoj društvenoj mreži pojavila se u jednom tržnom centru u Brazilu u kratkoj suknji i topu sa velikim dekoltetom, ali ju je obezbeženje ispratilo iz objekta. Kaže da se odlučila za svoju odeću jer je temperatura toga dana bila iznad 30 stepeni.

Lima za britanski "Mirror" rekla je da je "ponižena" nakon što su je navodno izbacili iz tržnog centra jer je nosila "neprikladnu" odeću i tvrdi da se to dogodilo upravo zato što ima velike grudi. Dažine Lima izjavila je da nije učinila ništa što bi opravdalo izbacivanje iz centra, gde je s prijateljicom pravila snimke koje je objavila na društvenim mrežama.

Kako je rekla odeću je izabrala jer je napolju bilo jako toplo. Fotografije koje se šire na internetu pokazuju kako je obezbeđenje izvodi iz tržnog centra, u scenama koje je opisala kao "apsurdne".

"Otišla sam u tržni centar i bila sam ponižena. Živim na obali i bilo je 30 stepeni. Imali smo ideju da napravimo video, kao što rade mnogi influenseri. Video je snimljen na pokretnim stepenicama i možete videti da nije ništa previše. Znam da su moje grudi velike i da se ističu, ali volim ih. Uspela sam snimim jedan video. Nisam snimila nikakve izloge niti bilo šta što krši zakon. Niti sam zaslužila da me ponižavaju pred svima. Tada je jako visok čovek došao do mene i vikao, hteo je da mi oduzme telefon, pozvao je još dva člana obezbeđenja. Svi su me gledali i činilo se kao da sam opljačkala radnju ili počinila nekakav zločin."

Ljudi su u komentarima su joj pisali da je klasična "Instagramuša" kojoj je ceo profil u fotografijama ogromnih grudi.

