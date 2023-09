MESECIMA VARAO TRUDNU ŽENU SA KOLEGINICOM: Kada joj je priznao zašto je to uradio dobio je titulu NAJVEĆEG PAĆENIKA NA SVETU

Razočarana žena ispričala je na "Reditu" kako je suprug varao dok je bila trudna, ali da je razlog njegove afere još više povredio od same prevare.

- Primetila sam da mnogo vremena provodi sa koleginicom s posla. Mesecima sam mu govorila da se ne osećam prijatno zbog toga, ali on mi je objasnio da među njima nema ničega osim strogo poslovnog odnosa - napisala je žena.

foto: Profimedia

Ipak, njegovo objašnjenje nije je umirilo, a osim toga bila je trudna i jako zabrinuta za svoju budućnost.

-Nisam želela da budem supruga koja kontroliše svog muža, pa sam sve to pokušala da zaboravim - dodala je.

Ipak, četiri meseca nakon što je rodila devojčicu, saznala je da je njen suprug sve vreme spavao s koleginicom. Ona se suočila s njim, a kada joj je rekao zašto je varao, bila je potpuno slomljena.

foto: Shutterstock

-Rekao je da je to uradio zato što je naša beba delila krevet s nama pa nismo mogli da se "mazimo". Rekao je da sam stalno umorna zbog deteta i da ne želim da gledam filmove sa njim. Ja nisam mogla da verujem šta taj čovek izgovara. Toliko dugo me lagao u lice, bila sam slomljena. Želim da se razvedem, ali ne mogu finansijski to sebi da priuštim. Napustila sam posao kako bih bila sa detetom. On je bio taj koji je želeo da da imamo decu. Naša ćerka zaslužuje bolje - napisala je ova žena.

foto: Profimedia

I naravno, posle ove njene priče, "Redit" se zapalio, a većina korisnika ove mreže bila je šokirana, ogorčena i besna zbog ponašanja njenog supruga i njegovog opravdanja afere.

"Postoje samo dva razloga za prevaru. Zato što je to želeo. Zato što je mogao. I tu se priča završava", bio je samo jedan od kometara koji najbolje objašnjava kako su ljudi, a i mi, reagovali na ovu njenu priču.

(Kurir.rs/Najžena)

