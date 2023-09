INFLUENSERKA OBJAVILA SELFI, PRATIOCI SKANDALIZOVANI DETALJEM U POZADINI: Kad je videla šta je uradila, domah počela da se PRAVDA

Kada je prošlog meseca britanska influenserka Kejti Grifits na društvenim mrežama objavila selfi, mnogima je pažnju privukao detalj koji verovatno nije želela da pokaže - predmet u pozadini seks igračka koja se u pozadini vidi na krevetu.

Iako je predmet poprilično udaljen i prostim okom se ne vidi dobro o čemu je reč, nakon što su naslutili šta bi moglo da bude, nekim pratiocima očito nije bio problem da zumiraju sliku da to i potvrde. Međutim, 23-godišnja Kejti je odmah odgovorila da postoji nevino objašnjenje... Na fotografiji influenserka u crvenoj satenskoj košulji pozira u svojoj spavaćoj sobi, a ubrzo je jedan pratilac reagovao na dugi, crveni predmet u obliku cevi u pozadini. Iako je to mnoge zabavilo, influenserka im je brzo poručila da joj na krevetu nije vibrator, već - kiseli slatkiš s ukusom jagode u spreju, koji je kupila da lakše prestane pušiti...

"Slikala sam se u ogledalu, a kasnije mi je prijatelj poslao poruku 'lep vibrator vidim iza...', ispričala je, dodavši da nije ni primetila da slatkiš baš toliko liči na seks igračku."Iskreno, gledala sam samo sebe u ogledalu i ništa drugo", priznala je, ali to nije sve ućutkalo. "Dugačak, crven i kvrgav; stvarno izgleda kao vibrator...", piše jedna pratiteljka, a u pokušaju da dodatno objasni situaciju, influenserka je o svemu za TikToku snimila i video.

Ipak, ni to nije bilo dovoljno da neki prestanu da pričaju o seks igračkama. “Isuse, možda su to videli i neki ljudi koji me poznaju u pravom životu pa, misleći da je stvarno dildo, nisu ništa rekli", setila je. “Mislila sam da će, ako napravim TikTok video o tome, ljudi shvatiti da nije ono što se čini, ali neki svejedno pišu da mi ne veruju...", razočarano je zaključila Grifits.

Budući da svoju dvogodišnju zavisnost od cigareta ublažava sprejevima s ukusom slatkiša, poželela je, kaže, cigaretu i odlučila da će radije otići u u prodavnicu da kupi jedan. "Mislila sam da kupim mali sprej, ali to je bila jedina veličina", rekla je "Čak sam i sama kada sam ga videla pomislila da izgleda malo čudno za slatkiš, malo sugestivno... Ali zato sam ga i uzela", dodala je, a prenosi Tyla.

