POZVALA SAM PREKO 100 LJUDI NA SVADBU, A DOĆI ĆE JEDVA POLOVINA: Mlada muku muči sa gostima, ali mnogi kažu da je ona KRIVA za to

Buduća mlada ostala je slomljena nakon što je otkrila da polovina gostiju na njeno venčanje neće doći. Naime, žena bi trebalo da se udat u "West Lothian" u Škotskoj za manje od tri nedelje.

Ali s obzirom na to da je ostalo još samo nekoliko dana pre nego što treba dati konačne brojke organizatorima, bila je obeshrabrena kad je proverila svoju listu gostiju, piše The Sun.

Otkrila je da je pozvala nešto više od 100 gostiju, ali samo je 58 ljudi potvrdilo da će doći. Mlada je napisala na Fejsbuku: "Očekivala sam neka odbijanja, ali ne ovoliko... Udajem se za 18 dana. Našim organizatorima trebaju konačne brojke i plan nedelju dana pre." Svoju objavu popratila je emojijem slomljenog srca.

I dok su neke druge žene koje se isto treba da se udaju saosećale s njenim problemima sa listom gostiju, druge su sugerisale da bi mogla da bude krivac za to - jer je odabrala ponedeljak za venčanje.

Jedan je rekao: "Je li to možda zato što se udajete u ponedeljak? Neki ljudi možda neće moći da se izvuku s posla. Ne bih se previše brinuo, ljudi koji su važni će biti tamo."

"Ako je venčanje radnim danom, uvek je mnogo manje ljudi", napisala je druga osoba. Drugi su pozvali mladu da pita svoje goste još jednom. "Siguran sam da je puno ljudi zaboravilo da odgovori, ali imaju nameru da dođu. Iritantno za vas, ali siguran sam da nije lično."

Dok se drugi složio: "Ljudi su zauzeti s gomilom stvari pa nešto tako znaju da ostave po strani misleći da će to učiniti kasnije i onda zaborave, događa se."

Većina je, međutim, pokušala da uteši mladu, pa su joj poručili da svoj najvažniji dan okružena svojim voljenima koji se ipak pojave. Jedna je osoba napisala: "Stvarno nema izgovora da nemaju slobodan ponedeljak ako ste ih pozvali otprilike godinu dana unapred. Ali možda je teže onima s decom ako njihova deca nisu pozvana i slično."

Drugi se ljutio: "Ljudi su tako nepristojni!!! To me tako ljuti - kada se radi o nečemu poput venčanja ljudi bi trebalo da odgovore čim dobiju pozivnicu." Četvrti je napisao: "Ako vam do sada ljudi nisu odgovorili, skinuo bih ih sa liste. To nije vaš problem, imate dovoljno razloga za brigu."

