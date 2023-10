DVE GODINE GA JE ČEKALA DA RAZVEDE OD ŽENE KOJU NE VOLI: Kada je njegova supruga saznala za aferu, usledila je PRAVA NOĆNA MORA

Veza sa oženjenim čovekom retko kada ima budućnost, a u to se uverila i jedna žena od 38 godina. Ona je na poslu upoznala muškarca od 46 godina koji nije preterano uživao u intimnostima sa suprugom. Budući da je dvoje kolega provodilo dosta vremena zajedno na poslu, u međuvremu buknula je strast.

- Do ušiju sam se zaljubila u tog čoveka. U početku je sve delovalo kao seksulana afera, ali budući da i radimo zajedno prilično smo se zbližili. Priznao mi je kako je već 18 godina u braku koji je više formalan. Naime, oni imaju dvoje dece koji su sada u pubertetu, kada im je najpotrebniji. Priznao mi je da godinama nije bio intiman sa suprugom i da je se*s sa mnom najbolji koji je u životu imao. Tako su prošle pune dve godine - započinje ispovest ova žena, a o tome je pisao i San.

foto: Profimedia

Međutim, kako je ova žena ušla u četrdesete poželela je da se i sama uda i osnuje porodicu i želela je od svog partnera da se razvede.

foto: Profimedia

- Posle dve godine veze već je situacija bila prilično ozbiljna. Priznao mi je da me voli i najzad prelomio, rekao supruzi za nas i planirao razvod. Čak se iselio iz kuće i preselio se kod brata. Žao mi je bilo što sam mu uništila brak, ali on tvrdi kako je sve bilo gotovo još pre nego što je mene upoznao. Očekivala sam da njegova žena bude ogorčena prevarom, umesto toga ona ga je neprestano moljakala da se vrati kući. Navodno su i deca to veoma teško podnela. Nisam znala šta će on odlučiti.

foto: Profimedia

Onda me je pozvao telefonom i po glasu sam znala šta sledi. Ubeđivao me je da me i dalje voli, ali da mora da se vrati kući zbog dece. Rekao je da ne može da se razvede i svima njima da uništi živote. Čak mi je rekao da je poslednji put kada je razgovarao sa ženom imao se*s sa njom. Potencirao je da želi da nastavimo da se viđamo kada se “prašina slegne”, ali to nije ono što želim od života - pojadala se ona.

foto: Profimedia

Komentari su ubrzo usledili.

- Vi ste u startu znali da je on oženjen kada ste se upustili u aferu sa njim, nema kajanja.

- Čak i muškarci koji varaju, retko kada ostave ženu i decu zbog druge žene.

- Budete li ostali sa njim bićete mu doživotna ljubavnica, možda vas zaista i voli kako kaže, ali sigurno je da se taj nikad neće razvesti.

(Kurir.rs/Republika)