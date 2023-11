OVO JE ZVANIČNO NAJLEPŠA DNEVNA SOBA NA SVETU: Od njenog enterijera zastaje dah, a savšreno je spojeno moderno i prijatno (FOTO)

By Design: The World’s Best Contemporary Interior Designers je knjiga koja je poznata kao biblija dizajna enterijera. Bogato ilustrovana, ona okuplja najrevolucionarnije dizajnere enterijera koji danas stvaraju.

Knjiga koja je nazvana Oskarom u svetu dizajna slavi najveće svetske dizajnere enterijera, a između ostalog, pokazuje i najbolje dnevne sobe, piše homesandgardens.com.

Na prvom mestu nalazi se pravi specijalitet u uređenju stanova – dnevna soba koja oduzma dah.

Duh Južne Afrike

Privatna rezidencija sa najlepšom dnevnom sobom na svetu nalazi se u Londonu, u luksuznom kompleksu Floral Garden.

Penthaus ima oko 460 kvadrata, a zvezda stana je baš dnevna soba.

Ovaj razigran, ali i elegantan prostor delo je londonskog studija za dizajn enterijera Ashby. Jarke, al i pastelne boje daju specifičnu lepotu ovoj prostoriji.

Naslanjaju se jedna na drugu i pretaču donoseći duh Južne Afrike u centar Londona.

Tako cvetna fotelja ide sjajno sa drvenom policom na kojoj su slike nežnih tonova.

I police u tamnozelenim tonovima daju neophodan kontrast svemu. Bež i boja drveta uklapaju se savršeno uz jarkožutu i teget.

A čak ni tepih u svim bojama duge ne odskače, već se uklapa harmonično u ovu mešavinu nijansi i oblika.

U ovoj devnoj sobi jednostavno su idealno spojeni moderno i ugodno. Posebnu notu svemu daju odabrana umetnička dela, skulpture, slike cenjenih umetnika.

Svaki detalj je predano osmišljen i beprekorno nijansiran u odnosu na ostatak – od stočića za kafu do modernističke plave fotelje.

Filozofija ovog dizajna je idealan spoj antikviteta i modernog nameštaja. A rezultat je savršena inspiracija za uređenje sopstvenog doma.

