DOMAĆICA KOJA SE UDALA ZA BOGATAŠA OTKRILA ŠTA SE TRAŽI OD NJE: Nije uvek sve med i mleko, a privatni avion ne može tek tako

Bogata njujorška domaćica Izi Anaja progovorila je o stvarnosti iza svog raskošnog, blistavog života i otkrila da nije sve u skupim torbicama i letenju privatnim avionima. Izi, koja se na društvenim mrežama krije iza nadimka ‘prosečna bogata domaćica‘, krtikovala je ljude koji su joj prigovorili da ništa ne radi.

Na TikToku je objavila video u kojem objašnjava da ona radi 24 sata dnevno 7 dana u nedelji kao ‘CEO njihove porodice‘, što uključuje i čuvanje njihove dvojice sinova dok njen suprug, kojeg nazivaju ‘sugar daddy‘ obavlja svoj unosni posao.

Ova majka domaćica rekla je da se od nje očekuje da se brine o svim kućnim poslovima i roditeljstvom dok njen suprug ide u kancelariju.

"Kad ljudi kažu - ‘oh, ti ne radiš‘, ‘ti si domaćica‘ ili ‘tvoj muž ima dovoljno novca, to je njegov novac, pitaj njega‘... Pje svega, ja radim 24 sata dnevno, 7 dana u nedelji. Stalno sam dežurna. Kad drugo, to nije njegov novac, to je naš novac. On ga zarađuje, ali i ja odrađujem svoj deo posla, on mi osigurava da mogu da obavljam poslove kod kuće. Inače bi morao da plaća dadilju, čistačicu, kuvara, sve te ljude, računovođu, putničku agenciju, organizatora, izvršnog direktora koji bi se bavio mojom je*** porodicom kad bih ja isto imala posao, a to bi ga verovatno ispalo skuplje od mene", objašnjava.

U drugom videu Izi je govorila o tome kako udaja za bogataša ima svojih prednosti, ali i mana.

"Ljudi mi govore - pomozi mi da pronađem bogatog muža, pomozi mi da pronđem bogatog muža... Ali čini mi se da vi uopšte niste svesni kako je to biti u braku s nekim ko je radoholičar. Neću vas lagati. Trošiti bez ograničenog budžeta, ići u šoping i na razne ručkove može biti zabavno. Međutim, morate biti spremni i na to da ćete svoju decu odgajati potpuno sami jer se vaš suprug ne vraća kući s posla u 17 sati. Ja na večere s prijateljima, školske priredbe i događaje, humanitarne akcije i sve ostalo idem sama. Vaš dragi ne može da bude kod kuće u 17 sati i pomogne oko dece i da istovremeno putujete privatnim avionom. Morate da odaberete ili jedno ili drugo.

Ima dana kada ga uopšte ne vidim, a bude i nedelja u kojima komuniciramo isključivo putem e-maila jer on nema vremena za poziv - a nemam ni ja. Imam dvoje dece koju moram da odgajam i tri domaćinstva o kojima moram da se brinem", kaže ona.

Međutim, uprkos svemu ona insistira na tome da uživa da bude domaćica i da joj ne treba ničija pomoć - i to ne samo zato što ‘ne voli da joj drugi ljudi budu u njenoj kući‘.

"Niko neće odgajati moju decu kao ja. Samo zato što to ne možete da priuštite, ne znači da morate odgajanje svoje dece da prepustite nekome drugome", objašnjava i nastavlja: "Zašto ih onda uopšte imate ako ne uživate u svojoj deci?", zaklučila je Izi.

(Kurir.rs/BlicŽena)