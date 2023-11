BUDE DOBRA 135.000 DINARA MESEČNO, ALI TO IMA SVOJU CENU: Ljudi je osuđuju zbog posla kojim se bavi, ali ona ne daje ni 5 para

Jedna žena je otkrila kako zarađuje dodatnih 1.000 funti (oko 135.000 dinara) u gotovini mesečno radeći posao zbog kog je neki ljudi osuđuju.

Džesi Tajron je otkrila da je želela da poveća svoju zaradu, pa je odlučila da prodaje slike svojih stopala na internetu. Otkako je pokrenula onlajn posao pre četiri meseca, Džesi je osetila finansijski napredak - samo od toga zarađivala je 1.000 dodatnih funti mesečno, prenosi The Sun.

Džesi je takođe podelila kako je svog najboljeg dana zaradila 200 funti nakon što je naplatila 1 funtu po slici. Posao se može obaviti bilo gde koristeći samo telefon, ali Džesi je priznala da nije za svakoga i mnogi veruju da je veoma kontroverzan.

Ova korisnica TikTok-a, koji objavljuje pod imenom @jessietiron, objasnila je:

- Prodajem slike stopala, video zapise, video pozive. Počela sam to da radim pre otprilike četiri meseca i najviše što sam zaradiča za mesec dana je preko 1000 funti.

foto: Printscreen

Džesi je zatim otkrila načine na koje je maksimizovala svoju zaradu, uključujući sastavljanje ponude od svega što nudi. Ali nije joj trebalo dugo da detaljno iznese nedostatke posla. Džesi je objasnila:

- Usput, možete da osetite veliku mržnju prema ovom poslu. Ja sam prilično jaka osoba, tako da mogu to da podnesem, ali dobijaš mnogo mržnje. I ako ljudi koje poznajete saznaju, možda to neće podržati, ali na moju sreću, oni to rade.

(Kurir.rs/Večernji.hr)

Bonus video:

01:39 SIN MI JE OTVORIO ONLYFANS! Branka Blek Rouz šokirala pričom sa golim fotkama: Rekao mi da je to idealno za mene! OTKRILA ZARADU