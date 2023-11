UZELA SAM TELEFON SVOG MUŽA I SAZNALA DA ŽIVI DVOSTRUKI ŽIVOT Svet mi se srušio U TRENU, a zbog JEDNE STVARI ne mogu da ga ostavim

Majka troje dece ostala je izbezumljena nakon što je otkrila da njen partner, s kojim je bila gotovo deceniju, vodi tajni život. Žena je objasnila da ona i njen partner, koji su vereni od 2018, zajedno imaju troje dece od sedam godina, četiri godine i deset meseci. Rekla je da su "praktično odrasli zajedno" i jedno drugo su zvali "muž" i "žena" uprkos tome što nisu bili u zakonskom braku, piše Mirror.

"Neću romantizovati našu vezu, jer je daleko od savršene", rekla je. "Ali uvek sam mislio da ćemo mi biti par koji će zajedno ostariti. Nedavno smo bili u vrlo teškim vodama, jer ja imam beskrajan spisak očekivanja i sve što on mora da uradi je da ode na posao. Zbog toga smo razgovarali o razdvajanju već nekoliko nedelja, ali ne želimo da poremetimo rutinu naše dece."

foto: Profimedia

Stvari su se pogoršale kada je dobila poruku od bivše supruge svog rođaka, koja joj je pokazala snimke profila za onlajn upoznavanje za koji nije znala da ga ima njen partner. "Objasnila mi je da mora da mi se obrati i poslala mi snimke ekrana mog partnera na Tinderu. Slike koje je koristio su snimljene par dana pre, tako da znam da nije bio stari profil. Koristio je drugo ime (ime koje smo dogovorili za buduće dete broj četiri ako bude dečak ). Naravno da sam joj zahvalila, ali stvarno nisam želela da verujem u to. Uvek je omalovažavao preljubnike jer mu je tata bio veliki ženskaroš, a to je izazvalo mnogo trauma za njega i njegovu porodicu", rekla je.

Anonimna korisnica Reddita tada je ispričala kako je napravila lažni nalog na Tinderu u pokušaju da uhvati svog partnera, ali nije imala sreće pre nego što je pribegla njuškanju po njegovom telefonu dok je spavao. Na njegovom telefonu pronašla je dokaz da su njene sumnje bile tačne.

foto: Profimedia

"Oboje imamo međusobne šifre i često koristimo telefone jedno drugog. To je linija za koju sam uvek govorila da se ne može preći. Pronašla sam toliko toga. Sve je naočigled i nije bilo mnogo skriveno. Tinder nije bio na njegovom telefonu, ali slao je poruke na 3 različita broja koja su očito bila od devojaka odande (sve su ga zvale lažnim imenom). Slale su slike. U nekim porukama je pisao da je on samohrani otac, a da mama ne želi da ima ništa s decom. I kad sam mislila da je to to, pronašla sam mapu sa skrivenim slikama. Ne samo da ima sačuvane sve slike ovih žena, ima i video oralnog seksa s devojkom koja se koristila njegovim pravim imenom. Koristila sam svoj telefon za snimanje slika i videa od svega i poslala mi ih na svoj mail. Nisam još sigurna šta ću s njima, ali imam ih. Takođe, shvatila sam da je mesec dana nakon što sam se porodila, on bio s nekom od njih, a meni rekao da izlazi s 'drugarima'. Čak mi je poslao poruku te večeri i rekao mi koliko me voli i kako će me ujutru odvesti na doručak", ispričala je.

"Smešno je jer sam mu otprilike u to vreme plakala i pitala ga da li je još zaljubljen u mene. Plakala bih i plakala, a on bi me grlio i govorio da voli samo mene i da ne može da me povredi kako je njegov tata povredio njegovu mamu. Nisam spavala. Ne poznajem ga. Doslovno mi je muka u želucu. Povraćala sam celu noć. Ali kad se jutros probudio, pretvarala sam se da sam preumorna da ustanem s njim", rekla je.

foto: Profimedia

Žena je dodala kako je zabrinuta za budućnost s obzirom na to da nema novca ni porodicu, a vlasništvo nad kućom deli sa suprugom. "Potpuno zavisim od njega i nisam sigurna koliko dugo mogu da se pretvaram da je sve u redu. Pa se obraćam vama Redditerima. Molim vas, recite mi šta da radim. Molim vas, dajte mi bilo kakav koristan savet."

Drugi korisnici koji su komentarisali objavu uveravali su ženu da je pomoć dostupna. "Ja sam savetnik za porodično nasilje. Razumem da niste zlostavljani, ali ste zapeli u vrlo lošoj situaciji za svoju dobrobit. Platite za čuvanje dece kako biste mogli da radite i zarađujete. Jako mi je žao što prolazite kroz ovo", savetovao je neko.

"To je najgore, i ja sam imao sličnu situaciju. Molim vas, javite se ako vam treba bilo kakva pomoć", pisalo je u drugom komentaru. Neko drugi je dodao: "Počnite da kujete svoj plan za izlazak. Da, trenutno zavisite od njega, ali to će se promeniti. Potražite pravni savet što je pre moguće, saznajte šta on mora da učini kako bi vas izdržavao dok se ne osamostalite. Socijalne usluge i obuka za posao su stvari koje ćete morati da razmotrite. Imajte na umu karijeru i plan obrazovanja za sebe. Žao mi je što prolazite kroz ovo, ali biće lakše i imaćete snage, dan po dan", glasio je još jedan savet.

(Kurir.rs/ Mirror/ Večernji.hr)

Bonus video:

08:00 SVAKI 4 BRAK U SRBIJI ZAVRŠI SE RAZVODOM, PREVARA GLAVNI UZROK: Stručnjak objasnio kako vara žena, a kako muškarac RAZLIKA OGROMNA