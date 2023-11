OBUKLA JE BELU HALJINU ZA PRVI DEJT, A ONDA JE DOŽIVELA DEBAKL: Dečko joj je priredio PRAVU SKANDALČINU zbog koje bruji internet

Medison Meklhini je tiktokerka koju na ovoj društvenoj mreži prati 54.000 ljudi. Ona takođe ima identičnu sestru bliznakinju, ali za razliku od nje, ona je ta koja je uvek “solo”. Ova mlada žena na pragu dvadesetih još uvek voli ludo da se zabavlja u klubovima do zore, gde i upoznaje najveći broj potencijalnih partnera. Nedavno je čak pristala da izađe sa momkom kojeg je upoznala u noćnom provodu, ali ispostavilo se da je sastanak prava katastrofa.

Tiktokerka je došla da se upozna sa ovim dečkom i za tu priliku opredelila se za lepršavu belu haljinicu na tanke bretele, imala je dubok dekolte, karneriće u struku i padala je u vidu mini-suknje. Meklhinijeva je uz nju pustila dugu plavu talasastu kosu i ponela diskretnu šminku. Toaleta nije izgledala vulgarno, već primereno njenim godinama, a Medison je bila čak u nešto svedenijoj garderobi, u odnosu na onu koju oblači za noćne izlaske. Tako je ova kombinacija delovala letnje i lepršavo.

Medisonova se, međutim, nije nadala da će joj po završetku izlaska momak sa kojim se videla obrazložiti da ne želi da se zabavlja sa njom, jer izgleda “jeftino”. Ona se snimila u izdanju u kom je izašla sa njim, a bela haljinica je čak izgledala prilično slatko i umereno. Devojka se našalila i dodala da ju je taj momak upoznao noć ranije u klubu, gde je zaista bila oskudno odevena. Ona je tada nosila korset od donjeg veša kao majicu, a izgleda da mu to nije smetalo da joj priđe, zatraži broj telefona i pozove je na izlazak.

- Kada mi kaže da ne želi da se viđa sa mnom jer se oblačim kao dro*a, a ja sam nosila minijaturni korset od veša kao top, noć kada me je upoznao, o čemu se radi? - upitala je ova devojka na TikToku svoje pratioce, a o tome je pisao i San.

Snimak je dobio 12.000 sviđanja dok su se komentari ređali.

- Nije mogao da te ima, pa je rešio da te vređa, klasika.

- Svima se dopadaju glasne i atraktivne devojke koje bi svi hteli, ali onda se prepadnu i pobegnu glavom bez obzira.

- Možda mu trebaju naočare?

- Meni je jedan rekao da pijem previše, a upoznao me je u baru gde sam često naručivala piće, dok je on radio kao barmen.

- Koliko puta sam to čula, kao da me je upoznao u biblioteci zakopčanu do grla, znao je ko si kad ti je prišao.

- Muški izgovori, nikada mi neće biti jasni.

(Kurir.rs/Republika/T.B.)