"GDE NALAZITE OVAKVE DEVOJKE?" Srpkinja otkrila kako želi da iznenadi VERENIKA, muškarci oduševljeni: "On je osvojio DŽEKPOT"

Jedna buduća mlada iz Srbije uspela je da oduševi, ali i ujedini muškarce na internetu kada je otkrila na koji način želi da iznenadi svog momka pred veridbu - sa 2.000 evra u šteku.

Neimenovana Srpkinja objasnila je na Reditu da sa momkom uskoro planira veridbu, te da zbog toga želi da mu kupi poklon. A kako je unazad nekoliko meseci za tu priliku uštedela 2.000 evra, pitala je "šta je ekvivalentno vereničkom prstenu za muškarca?" Ovim pitanjem prikupila je brojne simpatije muške populacije.

"Pošto moj nevenčani muž i ja pričamo o potencijalnoj svadbi ove godine, počela sam da razmišljam o vereničkom prstenu i šta bih ja mogla da uzmem njemu za veridbu.

Ne brinite, devojke, ja sam već spremila slike sa prstenjem koje mi se sviđa, ali nekako mi je zastareo običaj da samo žena dobije prsten. On ne voli satove, tako da to otpada. Da li imate neke interesantne predloge? Budžet je do 2.000 evra" napisala je ona.

"Imaćeš dug i srećan brak"

Svojom objavom pozitivno je iznenadila muškarce, a neke je naterala da razmisle zbog kojih poklona bi se bez razmišljanja svojom devojkom odmah oženili.

"Gde nalazite vi tako dobrostojeće devojke?!", "Šta bre 2.000 evra, pa za te pare evo mene kupi, biću vam sluga, postaću vaš rob", "Imaćeš dug i srećan brak", "Kovani mač po porudžbini. Za 1.000 evra imaš da biraš, za 2.000 evra da se onesvestiš od sreće", "Oženio bih se odmah onom koja bi mi za poklon platila veliki servis za auto", "Nevenčani muž je osvojio džekpot", "Ljudi, da meni devojka kaže 'kupila sam ti poklon', gotovo, do jutra bih bio oženjen", pisali su oni.

A tu se našao i jedan komentar pun predloga, koji je devojci dosta pomogao.

"Ako voli da čita knjige, možeš recimo da daš da je urade sa jedinstvenim koricama, kao specijalna verzija za njega. Ako hoćeš neki događaj, možeš da iznajmiš najskuplja kola i da se obučeš seksi, kad izađe da mu otvoriš vrata i odvezete se negde u neki ultra luks hotel... Takođe, možeš da napraviš nešto zanimljivo tipa 'zašto je najbolji macan u kraju' nešto da se nasmeje, ali da mu ostane kao nešto drago.. Soni ili igrice ako voli, pas ako ga je oduvek hteo", glasi komentar sa zanimljivim predlozima.

