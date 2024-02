PENZIONERKA DANICA "ŠUTNULA" BOGATAŠA ZBOG MONOTONIJE U KREVETU: Znam unapred SVAKI SCENARIO, a ovo je bilo presudno ga OSTAVIM

Penzionerka Danica za portal Moje vrijeme otkrila je da 25 godina nije bila u vezi. Odvažila se da preko aplikacije za dejtove traži ljubav te je upoznala svog novog partnera. No, Danica ga je nedavno ostavila zbog monotonije u spavaćoj sobi.

Danica je tu ljubavnu vezu započela pre tri godine i ona se u početku činila zaista idiličnom. "Nakon što je moj sin iznenada odlučio da ostane u Sjedinjenim Državama uz dva lepa plava oka te je tamo započeo i studije, počelo je izuzetno teško vreme za mene. Nekako u isto vreme otišla sam u penziju i nisam znala kud bih sama sa sobom. Nekoliko prijatelja koje imam celog života isto su negde po svetu, a sa širom familijom nikad nisam imala puno kontakata" otkrila je penzionerka koja je nakon nekoliko meseci odlučila da prekine svoju usamljenost, pa se registrovala na aplikaciju za upoznavanje.

"Hrabro ako uzmemo u obzir da sam se rastala nakon kratkog braka i da je prošlo najmanje 25 godina, a da nisam bila u nikakvoj vezi. Na moju poruku se javilo nekoliko zanimljivih ljudi i izabrala sam stranca koji se preselio u malo mesto uz obalu tridesetak kilometara od mene", otkrila je.

Danica je ubrzo počela s njim da izlazi. "Uveo me u grupu svojih prijatelja koji su mahom bili stranci, uglavnom parovi. I tako je započelo intenzivno druženje, izlasci s društvom, jedrenja, utakmice, izleti", kazala je.

'U krevetu je u početku sve bilo u redu'

"Odmah sam, da kasnije ne bude zabune, rekla da u njegovoj vili nikad ne bih živela. To je za mene mesto poput pustinje, kilometrima udaljeno od bilo kog dućana, stotinama stepenica odmaknuto od plaže, bez autobuske linije. Dolazila sam kod njega svaki drugi vikend na dva dana, a ponedeljkom se vraćala kući. Postavila sam pravila, on je prihvatio, ali mislim da je isprva mislio da se šalim", dodala je.

Danica mu je rekla da ne želi skupe poklone, niti novac te da s njim neće ići na putovanja ako nema novca da plati svoje račune. "On je bogat, a ja nisam. Uverena sam da me svojim bogatstvom hteo vezati. I u krevetu je u početku sve bilo u redu", istakla je.

No, njih dvoje raskinuli su prošlog meseca jer Danica nije htela da se preseli kod njega, a pre kraja viđali su se samo svakih mesec dana. "Tokom svakog meseca je negde na putu, odlazi u posetu majci, deci, na koncert u Londonu ili Budimpešti, i tako dalje. Naposletku mi je, nakon zadnjeg vikenda kod njega, poslao ultimatum da se stvorim kod njega s osnovnim stvarima. Izjavio je da će mi ostalo on kupiti te da je vreme da se ponašam kao njegova partnerka, što uključuje zajednička putovanja, vođenje ljubavi kad god on to poželi, i slično", otkrila je penzionerka.

Danica je još rekla da njih dvoje poslednja dva, tri meseca veze uopšte nisu bili intimni jer ona to nije htela zbog monotonije u spavaćoj sobi. "Nije znao bar malo probuditi moju želju. Tri godine isti scenario, unapred znam svaki pokret, reči, trenutak uzdaha. Uvek na istom mestu na isti način. Bez imalo mašte, romantike, promene. Ne, hvala, to meni ne treba", kazala je.

"Malo mi je žao, opet sam sama, a dani su dugi. Volontiram, radim neke kreativne stvarčice. Ali, posle svega, zna biti prokleto prazno i dosadno. I eto, šta na kraju reći, njemu sam samo bila trofej s kojim se hvalio pred porodicom i prijateljima", istakla je Danica.

