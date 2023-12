"SLUČAJNO SMO IMALI ODNOS S NJENOM NAJBOLJOM DRUGARICOM" Muškarci detaljno opisali svoje TROJKE i uopšte nije onako kako mislite

Neko je ovih dana upitao zajednicu na Redditu, odnosno isključivo muškarce na toj platformi čiji su brak/veza preživeli seks utroje, kako su to uspeli. Pa su frajeri bili brutalno iskreni. Otkrili su neke zanimljive stvari o tome kako su izgledale njihove trojke i što se dogodilo posle.

"Bio sam objekat"

"Brzo sam shvatio da su me gledale kao objekat. Dodao sam ruku ili poljubio usne kad je to bilo potrebno, palio sam i gasio klimu kako je kome bilo hladno/vruće, i, o da, dobio sam jedan radosni ku*ac. Ipak, nisu me dve žene obasipale pažnjom kako sam zamišljao."

"Većinom je ona gledala mene i ženu"

"Slučajno smo završili u trojci s njenom najboljom prijateljicom. Nije uopšte bilo planirano. Nismo znali šta treba da radimo ni kakva su "pravila". Većinom je ona gledala mene i moju ženu. Iskreno, tu smo noć otišli bez reči. Malo smo razgovarali o tome i kasnije sve gurnuli pod tepih. U srećnom smo braku četiri godine i super nam je."

foto: Shutterstock

"Bilo je grozno, ali imao sam 17"

"Imao sam trojku sa svojom devojkom i još jednom ženom i bilo je - grozno. Ukratko, nije mi se sviđala ta njena prijateljica. Izgledala je dobro, ali bila je baš glupa. Toliko sam mrzeo tu žensku da me nije palilo njeno dodirivanje. Pristao sam samo zato što sam imao 17 godina i bio sam napaljen."

"Imao sam seks s dve bivše"

"Imao sam seks s dve devojke s kojima sam pre izlazio u različito vreme.To je bila njihova ideja i - ne bih to ponovio. Zapravo sam na kraju imao seks samo s jednom od njih. Njih dve nisu imale nikakvu interakciju, nisu se ni pogledale, a to je otprilike dve trećine fantazije."

foto: Profimedia

"Htela je da me gleda kako imam seks s drugim ženama"

"Imali smo više trojki tokom našeg 10-godišnjeg braka. Uspelo je jer je bila nastrana i htela je da me gleda kako imam seks s drugim ženama (a ko sam ja da joj to uskratim). Stvar je u tome što je ta vrsta 'ludosti' zanimljiva kratko - u nekom trenutku samo poželiš malo normalnosti. Na kraju smo se razveli jer je 'ludosti' bilo previše u svemu - ne samo u trojkama."

"Period najboljeg seksa"

"Razgovarali smo o tome mesecima, otvoreno komunicirali i istražili svaki scenario koji smo mogli da smislimo. Bila je znatiželjna i nisam nameravao da kažem ne. Prošlo je dobro (osim malo napetosti oko izvedbe s moje strane). Govorila mi je šta da radim.

Gledati nju s drugom ženom bio je najseksi deo za mene. Takođe smo bili u periodu našeg najboljeg seksa, a to što smo bili otvoreni i komunicirali igralo je veliku ulogu u tome. Nikada se nisam osećao bliži s njom nego u tom periodu."

foto: Profimedia

"Druga žena je bila ljubomorna na moju suprugu"

"Moja bivša žena bila je biseksualna i nije bila ljubomorna osoba. Doveli smo drugu ženu (našu najbolju prijateljicu) u našu vezu na nekoliko godina, a kao rezultat smo imali nekoliko trojki. Na kraju sam rekao ne daljim odnosima utroje jer stvarno ih nisam smatrao baš prijatnim.

Kasnije smo raskinuli s drugom ženom jer je postala malo ljubomorna na moju tadašnju suprugu i pokušala je da nas posvađa. No naš brak nikada nije naišao na problem zbog toga. Ipak, složili smo se da ćemo dalje ostati monogamni i držali smo se toga. Na kraju smo se razveli, ali iz potpuno nepovezanih razloga."

"Trojka nam je spasila vezu"

"Naš prvi seks utroje zapravo je spasio našu vezu. Komentarisao sam njenu prijateljicu jer smo se posvađali, i iako je to bilo neukusno, ona je to učinila. Ona je biseksualna i taj seks utroje joj je bio odličan način da ima seks sa ženom bez 'osećaja krivice'. Zadovoljili smo tu devojku kao da je to naš timski posao. To nas je ponovo spojilo, a od tada smo to uradili još nekoliko puta.

U suštini volimo to da radimo zajedno. Imali smo drugog muškarca takođe, i to je bio prvi put da mi je dozvolila da probam anal. Ona je tako seksi žena, sjajna mama i uskoro će pokrenuti svoj posao. Ako me ikada ostavi, jednostavno ću umreti jer nijedna druga žena nema šanse da se uporedi s njom."

(Kurir.rs/ Index.hr/ L. S)

Bonus video:

02:08 Agencija za bračno posredovanje sa ženama iz Rusije apsolutni hit: Jedna stvar im je najvažnija